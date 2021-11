Havlíček: Pokud na státní podporu dosáhne víc firem, dostanou méně peněz

Podmínkou u čerpání nové covidové pomoci pro firmy by měl být pokles obratu přes 50 procent, navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Pokud by byl tento limit nižší, podnikatelé dostanou podle ministra Karla Havlíčka také menší dotace. Řekl to na páteční tiskové konferenci po jednání vlády. Podnikatelé žádají, aby byla hranice na 30 procentech.