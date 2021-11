Neočkovaní budou chybět, stěžují si hospodští. Neví, co s nakoupenými testy

Další protipandemická omezení zasáhnou provozovatele služeb, gastroprovozoven, ale i hotelů a volnočasových center. Od pondělí budou moci tyto služby využívat pouze naočkovaní nebo ti, kteří se prokáží potvrzením o prodělání covidu.



Úbytek hostů a návštěvníků se tak po necelém měsíci opět propíše do celkových tržeb. Podle Luboše Kastnera z Asociace malých a středních podniků a živnostníků evidují restaurace úbytek na tržbách přibližně 20 procent ve srovnání s polovinou října loňského roku (od 1. do 14. října 2020)

„Od 1. listopadu představovalo procento hostů prokazujících se testem přibližně 15 až 20 procent. Což není zanedbatelné číslo. V kombinaci rostoucích čísel, nadcházejících slabých měsíců ledna s únorem a nejasném příslibu kompenzací nepředstavuje bavorský model vůbec dobrou situaci,“ říká.

To, že bez kompenzací některé podniky nepřežijí se domnívá také výkonný ředitel Českého gastronomického institutu Adam Eliáš. „Hospodští nyní opět očekávají další snížení tržeb. Urychleně proto potřebujeme zavést kompenzační programy. O nastavení parametrů nyní denně jednáme s vládou. To je pro nás maximální priorita.

Výzva, aby se rušily všechny hromadné akce, a zároveň nemožnost poskytovat služby neočkovaným ovlivní poptávku pro poskytování služeb v hotelech i restauracích. Již nyní ruší firmy své velké vánoční akce, které měly nasmlouvané několik měsíců předem.

„Je na místě, abychom se podívali na to, jakým způsobem bude obor kompenzován. Máme za sebou dva těžké roky, v jejichž důsledku spousta společností už nemá žádné rezervy. Je proto potřeba vymyslet rychlý a efektivní způsob, jak tyto firmy kompenzovat,“ říká generální ředitel hotelové sítě Orea Hotels & Resorts Gorjan Lazarov.

Zbytečně nakoupené testy

Celkový úbytek hostů potvrzují provozovatelé restaurací napříč celou republikou, ovšem na menších městech mají navíc problém s prokazováním bezinfekčnosti.



Kromě nízkých tržeb a nedostatku hostů je problém také v tom, že mnozí provozovatelé nakoupili stovky antigenních testů, aby vyšli hostům vstříc a mohli je beztrestně obsloužit.

„Domnívám se, že ač ve větších městech se nic dramatického nezměnilo, tak na malých, jako je třeba Šumperk, jde vidět, že zákazníci mají velký problém s prokazováním bezinfekčnosti a upřímně si po těch několika týdnech v poloprázdném podniku nedovedu představit, co nás čeká od pondělka. Teď jsme aktuálně zhruba na polovině tržeb jako za normální situace. Je to opět klasická změna na poslední chvíli bez jakéhokoli upozornění ze strany vlády,“ doplňuje provozovatel kavárny Pikola Jiří Giesl.

„Od začátku listopadu pozorujeme pokles tržeb o 40 až 60 procent. Navíc jsme nakoupili přes sto samotestů, které teď nemůžeme kvůli novým opatřením využívat. Obávám se, že se zavedením bavorského modelu se tržby sníží až o 80 procent. Je třeba, aby se stát vyjádřil ohledně podpůrných programů pro podnikatele, které by kompenzovaly pokles tržeb. Máme sice v plánu začít opět s rozvozem a výrobou domácích produktů, je to ale pouze částečné řešení této situace,“ říká provozovatel Restaurace a penzionu Na Gruntu Ondřej Kurák mladší.

Úbytek hostů od začátku listopadu eviduje také provozovatel budějovické restaurace Klika Kitchen & Coffee a přiznává, že to bude ještě komplikovanější. „Na druhou stranu nám roste procento objednávek s sebou skrz naše okénko, které obsluhujeme během provozu. Je to o to náročnější, ale nezbytné. Objednávky od rozvozců taky posílily, ale tam je zas krácena marže. Aspoň je však zachován odbyt,“ dodává majitel Petr Klika.

Posilovny a fitness centra na hranici přežití

Také fitness centra nebudou již od pondělí akceptovat testy jako doklad bezinfekčnosti. Podle prezidentky České komory fitness Jany Havrdové se tento sektor nachází na samé hranici přežití a všechna další omezení ho výrazně ovlivní.

„Antigenním a PCR testem jako dokladem bezinfekčnosti se prokazuje cca 10 procent návštěvníků fitness center, dalších 10 procent využívá samotestování na místě. Situace se ovšem velmi liší v jednotlivých regionech a souvisí s proočkovaností. Velká města jsou na tom lépe.“

Zásadní problém v ověřování bezinfekčnosti fitness centra a volnočasová střediska nepotvrzují, ovšem problém by mohl nastat v nastavených členství, která čerpají také nenaočkovaní členové.

„Na bavorský model jsme připraveni. Díky zkušenosti z Německa máme v systému zavedenou automatickou kontrolu, zda se nám již člen prokázal očkováním, nebo proděláním covidu a do kdy je toto potvrzení platné. Tedy pro očkované, nebo členy po prodělání covidu se nic nemění a budou automaticky vpuštěni přes turniket a využívat naplno služeb jako nyní. Neočkovaným automaticky členství pozastavíme na dobu platnosti nařízení. Je pochopitelné, že pokud členové nemohou využívat služeb, nemůžeme jim členství účtovat,“ doplňuje manažer poboček Clever fit pro Českou republiku Karel Jarušek.