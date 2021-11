Na home office a testování jsme připraveni už dávno, říkají firmy

„Pro nás v centrále PPF se momentálně nic zásadního nemění. Testování všech zaměstnanců kontinuálně provádíme již od loňského roku, od letošního léta pak výhradně na PCR testy. Ty jsou plně hrazeny zaměstnavatelem, tudíž zaměstnanci nic neplatí. Pandemickou situaci i její dynamický vývoj pečlivě monitorujeme a přizpůsobujeme se všem platným vládním opatřením tak, abychom zajistili co nejbezpečnější pracovní prostředí,“ uvádí Petr Janák, výkonný ředitel pro lidské zdroje PPF.

Výrazné změny i přes zhoršující pandemickou situaci a vládní kroky nepociťuje ani společnost Škoda Auto, která rovněž své zaměstnance pravidelně testuje. Jak uvádí tiskový mluvčí společnosti Tomáš Kotera, zaměstnanci nejpozději po sedmi kalendářních dnech provádějí antigenní test na pracovišti. „Plošné testování je součástí naší společenské odpovědnosti,“ říká Tomáš Kotera.

30 tisíc testovaných týdně

Testování je podle Kotery povinné pro všechny kmenové zaměstnance společnosti Škoda Auto i agenturní personál. „Už třetí týden opět testujeme všechny zaměstnance, tj. neočkované i očkované. Snažíme se redukovat rizika kombinací opatření, tedy i plošným testováním. Důležité je, abychom nadále usilovali o dokončení co největšího počtu očkování u kolegyň a kolegů a tím co nejvyšší proočkovanosti naší společnosti,“ komentuje doplňuje Kotera.



Jak dodává, v pravidelném týdenním rytmu otestují každý týden kolem 30 000 lidí. „Antigenní samotesty, které provádějí zaměstnanci na pracovišti, jsou v současné době plně hrazeny společností Škoda Auto,“ dodává Kotera.

Ve vybraných provozech kritické infrastruktury má zavedeno pravidelné testování i společnost ČEZ. „Týká se to například jaderných elektráren Temelín a Dukovany, kde testujeme zaměstnance i dodavatele, nebo zaměstnanců ČEZ Prodej, kde je častý kontakt se zákazníky,“ přibližuje Alice Horáková, tisková mluvčí společnosti ČEZ.

Rovněž doplňuje, že se ve společnosti ČEZ řídí takzvaným covid semaforem, který má momentálně oranžovou barvu. To znamená například omezení kontaktu mezi jednotlivými směnami, zvýšenou dezinfekci prostor nebo omezení počtu strávníků v jídelnách.

Práce z domova nám nečiní problémy

Společnosti pro MF DNES uvádějí, že nemají problémy ani s prací z domova. „Dlouhodobě apelujeme na naše kolegy, ať jsou zodpovědní a při zhoršení pandemické situace využívají možnosti práce z domova ve všech případech, kdy je to možné,“ říká Adam Zbiejczuk, mluvčí české telekomunikační společnosti CETIN.

Jak dodává, na home office byli připraveni již loni na jaře, kdy byli schopni zvládnout i technologické náročné úkoly, jako je řízení provozu sítě. „Kolegové v terénu, kteří jsou zodpovědní za výstavbu sítě nebo zřizování a opravy služeb, ovšem samozřejmě home office využít nemohou, tam zajišťujeme dodržování všech protiepidemiologických opatření,“ říká Adam Zbiejczuk, mluvčí české telekomunikační společnosti CETIN.

V jarním období tam došlo i k tomu, že důležité týmy byly rozděleny na poloviny, které se spolu vůbec nepotkávaly, aby v případě nákazy v jednom týmu mohl fungovat dále druhý tým. „K tomuto opatření jsme zatím nepřikročili, ale pokud by došlo k nárůstu počtu nemocných ve firmě, jsme už i na takovou situaci nachystaní,“ doplňuje Zbiejczuk.

Nečekáme na vládu

O svých opatřeních v tiskové zprávě informuje také společnost Pears Health Cyber, která mimo jiné provozuje v Chrudimi e-shop Lékárna.cz. „Nečekáme, co a kdy konečně vyhlásí vláda, začali jsme plošně testovat zaměstnance už na začátku tohoto týdne, a to v provozech, kde si nemůžeme dovolit výpadek: v logistice a zákaznickém centru Lékárna.cz v Píšťovech. Ostatní zaměstnance v kancelářích jsme poslali na home office,“ shrnuje Vladimír Finsterle, zakladatel a výkonný ředitel společnosti.

Na home office nastoupili všichni zaměstnanci z kanceláří v Chrudimi a v Praze. „Ničeho se v souvislosti s home office nebojíme, není to pro nás žádná novinka doby lockdownové. Firma umožňuje zaměstnancům pracovat z home office tam, kde to je možné a když to je možné,“ míní Romana Žatecká, tisková mluvčí společnosti.

O poklesu efektivity zaměstnanců společnost nemá obavy. „Umíme totiž pracovat nejen v home office, ale i s home office, máme to dlouhodobě vyzkoušené a osvědčené z obou stran. Na prvním místě jsou jasně zadané úkoly a termíny a pak už je jedno, kde na nich zaměstnanec pracuje a kdy, důležité je, že je splní. Proto home office pro nás není hrozba (z pohledu zaměstnavatele), ani domácí volníčko (z pohledu zaměstnance),“ doplňuje Žatecká.

Nové technologie na pracovištích

Kromě opatření v podobě dobrovolného testování zaměstnanců nebo využívání home office začaly do tuzemských provozů během pandemie také pronikat nové technologie a specializované výrobky, které by měly ochránit zaměstnance a zákazníky před nákazou covid-19 na pracovištích. „Firmy tak reagovaly na výzvu Hospodářské komory ze září 2020, která je k tomu vyzvala, aby tím snížily riziko plošného lockdownu,“ říká Miroslav Diro, tiskový mluvčí Hospodářské komory ČR.

V provozech se tak objevily například rychlé automatické měřiče teploty pro návštěvníky či zaměstnance, nebo třeba přístroje na dezinfekci průmyslových hal ozonem. „Podle našich odhadů po výzvě Hospodářské komory moderní technologie aplikovalo do listopadu loňského roku na pět tisíc podniků a jejich počet rychle narůstal,“ doplňuje Diro.