Prodej alkoholu mladistvým se nedaří vymýtit, ukázali figuranti ČOI

„Od května 2017 máme možnost využít figuranta, zpravidla je to někdo komu je méně než 17 let. Ta osoba jde, nakoupí alkohol v obchodě a jakmile je na odchodu, přijdou dovnitř inspektoři. V restauraci pak v momentě, kdy by mělo dojít ke konzumaci, se prokáže inspektor, který třeba sedí u vedlejšího stolu,“ popsal kontrolní postupy už dříve mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

S prodejem alkoholu nezletilým se inspekce potýká dlouhodobě. Pro srovnání ve třetím čtvrtletí 2020 přizvali inspektoři mladistvé ke 190 kontrolám, figuranti alkoholické nápoje nakoupili ve 141 případech.

Z celkových 1570 kontrol pak obchodní inspekce u 674 zjistila porušení zákona. Od července do konce září uložila ČOI 433 pokut ve výši 1,9 milionu korun.

Inspekce také zjišťovala, zda obchodníci dodržují zákon o spotřebních daních, povinném značení lihu, i zákon o ochraně spotřebitele.

Porušení některého z ustanovení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zjistili inspektoři ve 126 případech. Z toho v 61 případech obchodníci prodali nebo podali alkoholický nápoj mladistvým a v 41 případech chyběl viditelně umístěný text týkající se zákazu prodeje alkoholu lidem mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tedy v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně dva centimetry.

Dále obchodníci v 11 případech prodali či podali tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety mladším 18 let, i v tomto případě u jednotek prodejců chyběla či nebyla v dostatečném provedení cedule o zákazu prodeje mladistvým.

Porušení některého z ustanovení zákona o spotřebních daních zjistili inspektoři ve čtyřech případech a porušení zákona o povinném značení lihu ve sledovaném období nezaznamenali. Nejvíc prodejci porušovali zákon o ochraně spotřebitele. Mezi nejčastější porušení patřilo neseznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb.

