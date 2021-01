Děti si alkohol koupí snadno. Na léčku inspekce sedly tři čtvrtiny prodejců

Porušování zákazu prodeje alkoholu mladistvým není na ústupu, konstatoval mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. Ve třetím čtvrtletí 2020 přizvali inspektoři ke 190 kontrolám nezletilé osoby, figuranti alkoholické nápoje nakoupili ve 141 případech.

„Od května 2017 máme možnost využít figuranta, zpravidla je to někdo komu je méně než 17 let. Ta osoba jde, nakoupí alkohol v obchodě a jakmile je na odchodu, přijdou dovnitř inspektoři. V restauraci pak v momentě, kdy by mělo dojít ke konzumaci, se prokáže inspektor, který třeba sedí u vedlejšího stolu,“ popisuje Fröhlich.



Ve třetím čtvrtletí provedli inspektoři celkem 1 931 kontrol, při nichž se zaměřili na dodržování nabídky, prodeje a skladování alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Porušení právních předpisů zjistili v 831 případech, zejména ve Středočeském kraji a v Praze. Za zjištěné prohřešky uložila inspekce od začátku července do konce září pravomocně 653 pokut za více než 5,8 milionu korun, vyplývá z informací na webu ČOI.



Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v pct. Středočeský a Hl. město Praha 343 207 60,4 % Jihočeský a Vysočina 313 81 25,9 % Plzeňský a Karlovarský 142 72 50,7 % Ústecký a Liberecký 239 102 42,7 % Královéhradecký a Pardubický 456 158 34,7 % Jihomoravský a Zlínský 176 60 34,1 % Olomoucký a Moravskoslezský 262 151 57,6 % Celkem 1 931 831 43,0 % Zdroj: ČOI

„Z toho porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zjistila ČOI ve 173 případech,“ řekl mluvčí inspekce Fröhlich. Kromě prodeje mladistvým odhalily kontroly také 21 případů, kdy nebyla jasně viditelná cedule se zákazem prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Případně tento text nebyl ve formátu, jejž stanovuje zákon.

Jeden z prodejců také porušil zákon o spotřebních daních, když prodal cigarety za vyšší cenu, než byla uvedena na tabákové nálepce.

V loňském druhém čtvrtletí roku provedla inspekce méně kontrol zaměřených na prodej alkoholu a cigaret, a to 957. Porušení předpisů zjistili při 294 z nich. V deseti případech provozovatelé neumístili v obchodě viditelný text o zákazu prodeje alkoholu lidem mladším 18 let, třikrát obchodníci alkohol mladistvým prodali.