Cestovní ruch je v krizi. Podnikatelé propadávají sítem podpor, tvrdí unie

Oživení oboru bude podle něj velmi složité a potrvá několik let, navíc nelze očekávat, že cestovní ruch zůstane stejný jako před pandemií. Zásadní bude návrat zahraničních turistů, Češi totiž nemohou jejich absenci nahradit. Cestovní ruch v tuzemsku i ve světě se přitom kvůli šíření koronaviru potýká s potížemi nyní již zhruba rok.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo na podporu cestovního ruchu několik podpůrných programů, ve kterých je vyčleněno zhruba 8,7 miliardy korun. Šéfka resortu Klára Dostálová (za ANO) začátkem února na Twitteru uvedla, že to je největší částka konkrétnímu odvětví.

Klara Dostalova @DostalovaK Do cestovního ruchu šlo z MMR už více jak 8,5 miliardy Kč, to je největší částka konkrétnímu odvětví. Vedle toho jsme přijali Lex voucher, který pomohl cestovním kancelářím a agenturám. Zároveň jsme s ČMZRB připravili záruční program pro cestovky, aby neměly problém s pojištěním. oblíbit odpovědět

Kromě toho podle ní pomohl i takzvaný lex voucher, který cestovním kancelářím umožnil místo peněz za zrušené zájezdy kvůli pandemii vydávat poukazy. Českomoravská záruční a rozvojová banka navíc začne v pondělí přijímat žádosti do záručního programu, který má cestovním kancelářím pomoci k získání pojištění proti úpadku.



Jednou nohou v hrobě

„Za Českou unii cestovního ruchu, která je největším podnikatelským spolkem v ČR zastupující zájmy 7780 členů, můžeme uvést, že bez jakékoliv podpory jsou stále horští vůdci a horští průvodci. A v podstatě bez podpory jsou i prodejci letenek (IATA agentury), bazény, kojenecká plavání, aquaparky, cestovní kanceláře a agentury prodávající jednu službu, soukromá turistická informační centra a další,“ řekl Sivek.

Podnikatelé v cestovním ruchu jsou podle něho „buď již pohřbeni, nebo stojí jednou nohou v hrobě“. Období k oživení oboru, zda to budou dva roky či více let, lze podle něj nyní těžko odhadnout. „Pokud se však neobnoví v plné síle letecká doprava a nevrátí se do tuzemska a do Prahy, která je vstupní branou do země, i zahraniční turisté, nebude obnova cestovního ruchu v ČR plně možná,“ dodal.

Tržby v cestovním ruchu v roce 2019 dosáhly 300 miliard korun. Odvětví tvořilo tři procenta hrubého domácího produktu ČR a zaměstnávalo kolem 250 tisíc lidí. Analýza společnosti Economic Impact pro agenturu CzechTourism z konce roku 2020 počítala za minulý rok s propadem o zhruba 54 procent. Ztráty v letošním roce by pak v závislosti na restrikcích mohly podle společnosti Economic Impact dosáhnout až 165 miliard korun.