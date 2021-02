ČSA hrají druhé housle. Peníze z pomoci půjdou do Smartwings

Přestože se podle informací MF DNES zdá být půjčka s osmdesátiprocentní státní garancí na dobré cestě, je vyloučeno, aby aerolinky tyto peníze dostaly ještě před vypršením ochranné lhůty, tedy do tohoto víkendu. Firma už si proto otevřela vrátka k tomu, aby během roku mohla propustit všechny z nynějších zhruba 430 zaměstnanců.

„ČSA v žádném případě nezastavují provoz, probíhá restrukturalizační proces směřující k záchraně ČSA. Záměr hromadného propouštění, který ČSA oznámily Úřadu práce je jedním z kroků restrukturalizačních opatření,“ uvedla mluvčí skupiny Smartwings Group Vladimíra Dufková. Podle ní tak budou letadla ČSA i nadále zajišťovat plánované lety podle aktuální epidemiologické situace.

Konkrétní podobu ozdravovacího procesu ČSA společnost až do vypršení stále platného ochranného memoranda nechce sdělovat. Zaměstnancům už ale během úterního jednání oznámila, že peníze z státem garantovaného úvěru půjdou pouze do Smartwings s tím, že přelití do dceřiných ČSA odporuje podmínkám záchranného programu.

O ten podle pravidel státní zajišťovny EGAP může za koncern požádat jen jedna společnost a tou jsou v případě skupiny Smartwings Group aerolinky Smartwings. „Včera nám z vedení firmy řekli, že podle nejaktuálnějších právních výkladů se peníze v rámci koncernu takzvaně poolovat nesmí,“ uvedla Tereza Löffelmanová, předsedkyně Odborové organizace posádek letadel. Při dřívějších setkáních přitom podle šéfky centrály, která zastupuje primárně letušky a stevardy ČSA takto striktní výklad nezazněl.

Na druhou stranu vedení skupiny už stát na počátku měsíce požádalo o nevratnou pomoc ve výši 1,1 miliardy korun jako nezbytnou částkou pro odvrácení blížícího se konkursu ČSA a další zhruba půlmiliardu v podobě sedačkovného za zákaz letů během jarní karantény. Ani u jednoho se zatím nedočkalo kladné odezvy. Podle ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka mimo jiné i proto, že mateřská skupiny Smartwings může čerpat právě uvedený dvoumiliardový úvěr Covid Plus.

Přestože vedení firmy nynější propouštění prakticky všech zaměstnanců ČSA důsledně označuje jako záměr a není jisté, zda k němu opravdu dojde, nebylo by to poprvé, kdy se ČSA měly ocitnout bez zaměstnanců. Už před koronavirovou krizí totiž vedení mateřských Smartwings oznámilo zaměstnancům ČSA záměr přesunout všechny zaměstnance pod hlavičku mateřské skupiny Smartwings a ČSA provozovat jen jako obchodní značku tedy fakticky jako logo na letadlech.

„Mohu jen v zájmu zaměstnanců doufat, že nějaké řešení připravené mají,“ uvedla Löffelmanová. Po skončení ochranného moratoria totiž stačí domluva dvou věřitelů s neuspokojenými pohledávkami a České aerolinie skončí v insolvenci. Ve hře je ale i varianta, že na sebe dopravce vyhlásí v rámci restrukturalizace insolvenční návrh sám a tím řadě problémů předejde. Oficiálně ale společnost svůj postup po 27. únoru komentovat nechce.