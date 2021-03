Testujte, očkujte a vyvarujte se omylů, vyzývá vládu šéf Hospodářské komory

Na začátku svého projevu Dlouhý uvedl několik dat, které má Hospodářská komora (HK) k dispozici. Podle nich od ledna tohoto roku přerušilo živnost více než 30 tisíc lidí. Za celý loňský rok to bylo 100 tisíc živnostníků. Zároveň přes sedm tisíc podnikatelů a přes 600 firem již zbankrotovalo.



„I když v loňském roce byl nízký podíl bankrotů ve srovnání s jinými roky, bylo to dáno především tím, že existovalo moratorium na podávání insolvenčních rozhodnutí nebo insolvenčních návrhů,“ komentoval Dlouhý.

„Musíme počítat s tím, že bankroty ještě přijdou,“ dodal a zdůraznil, že nejvíce jsou zasažení nejmenší podnikatelé a živnostníci. „Kluby, bary, hospody, vnitřní sportoviště, prádelny, čistírny a další malé obchody, ale také třeba malí výrobci oděvů a obuvi,” vyjmenoval prezident HK. Zmínil, že právě nejmenší hráči již většinou vlastní finanční polštář vyčerpali a nyní se musí zadlužovat například u známých či u svých dodavatelů.



Testovat a očkovat

Hospodářská komora ústy Dlouhého představila sedm bodů, které spatřuje jako nejdůležitější pro zvládání současné ekonomické (i pandemické) krize. Nejzásadnější je podle Dlouhého vakcinace obyvatelstva, přičemž je Komora připravena podílet se na procesu očkování.

Vláda vlastní komunikační strategii a komunikační poradce buď nemá nebo se nám zdá, že tito poradci musí komunikaci záměrně sabotovat. Vladimír Dlouhý prezident Hospodářské komory

Komora dále doporučuje, aby vláda neuvažovala o zavírání podniků nad 50 zaměstnanců. Tento problém se řešil před pár dny při příležitosti uzávěry okresů a obcí. Závody, továrny a výrobny sice nakonec zůstaly otevřené, o potřebě jejich zavření však byli přesvědčeni epidemiologové, odborové organizace i někteří členové vlády.

Dlouhý také uvedl, že pokud vláda rozhodla o masivním testování ve firmách, musí zajistit potřebné prostředky k naplnění takového plánu.

„Vláda musí logisticky, materiálně a legislativně zajistit celý projekt. Ve svém nedělním prohlášení se ministr Havlíček zmínil o testování v podnicích dvakrát týdně. Postrádáme však ujištění, že i v tomto případě zajistí vláda dostatek testů i jejich proplacení. Zajistí i dostatek následných PCR testů?“ ptal se Dlouhý.

Otevřené neotevřené jídelny

Ve třetím bodě se prezident komory opřel do komunikačních schopností vlády. „Současnou komunikační strategii vlády považujeme za mírně řečeno ne příliš dobrou,“ řekl k tomu Dlouhý. „Vláda vlastní komunikační strategii a komunikační poradce buď nemá nebo se nám zdá, že tito poradci musí komunikaci záměrně sabotovat,“ nechal se slyšet prezident HK. „Říkejte i v předvolebním období pravdu, i když je někdy nepříjemná,“ dodal.

Dlouhý také uvedl, že si uvědomuje, v jakém postavení vláda byla na jaře minulého roku. Od začátku roku 2021 to ale podle něj vypadá, že se situace státnímu aparátu vymkla z rukou.

Řadu opatření podle něj vláda odkládá, řadu zas přijímá na poslední chvíli a svá rozhodnutí před uveřejněním nekonzultuje, čímž nakonec dochází k „trapným omylům“. Dlouhý zmínil například nedávné zavření a znovuotevření zaměstnaneckých stravovacích zařízení. Opozici zase vytkl „příliš lacinou kritiku všeho.“

Hlavně co nejrychleji zaveďme do života poslední dva schválené programy, kde je podpora odvozována od poklesu obratu Vladimír Dlouhý prezident Hospodářské komory

Kabinet například zakázal stravování v závodních jídelnách a kantýnách firem v pondělí 1. března, a tak chtěl omezit šíření koronaviru. V rámci nařízení však uzavřel jídelny i zaměstnancům v nemocnicích. Nakonec se proto rozhodl opatření zrušit a to hned druhý den po zákazu, v úterý 2. března.



Tvrdší postihy pro neposlušné

V pátém bodě Dlouhý zmínil kompenzace. „Hlavně co nejrychleji zaveďme do života poslední dva schválené programy, kde je podpora odvozována od poklesu obratu,“ řekl a zároveň zdůraznil potřebu i nadále držet program Antivirus.

K předposlednímu bodu doporučení uvedl, že by otevření škol mělo mít přednost před otevřením maloobchodu. „Děti jsou budoucností našich podniků,“ míní prezident.

V neposlední řadě Komora říká, že by vláda měla tvrději prosazovat opatření, která stanovila – tedy nastavit vyšší pokuty a přísněji vymáhat zákazy, které slouží proti šíření koronaviru. „V zahraničí jsou pokuty za pouhé nenošení roušek nesrovnatelně vyšší,“ argumentoval Dlouhý.

K samotným podnikatelům a živnostníkům se jeho slova obrátila až v závěru jeho řeči. „Budete to vy, soukromý sektor, který bude muset zaplatit všechny nové a staré dluhy v příštích letech, to ať si uvědomí i naši kritici. Čím dříve se naše ekonomika nastartuje a začnou se vytvářet hodnoty, tím dříve se budou platit daně, tím dříve se začne zacelovat díra státního rozpočtu,“ řekl Dlouhý.

„Chci vám však také dát naději. Pandemie skončí a přejeme si, aby to bylo co nejdříve. Buďme na to připravení, vždyť po otevření obchodu a služeb a po nastartování cestovního ruchu můžeme očekávat nahromaděnou poptávku, která odrazí úspory obyvatelstva, které nyní lidé nemohli utrácet,“ uzavřel prezident HK.