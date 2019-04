České pivovary za sebou mají rekordní rok, stoupla výroba i spotřeba

Za nárůstem výroby stál hlavně export, který se meziročně zvýšil o 11,8 procenta. Tuzemská spotřeba piva loni vzrostla o 2,9 procenta na 16,5 milionu hektolitrů.

Znovu se však snížil podíl konzumace čepovaného piva v restauracích a hospodách, když tento podíl na celkové konzumaci piva klesl o dva procentní body na 36 procent.

V exportu rostly Slovensko a Německo, kam se vývoz zvýšil o 14 procent, respektive devět procent. Do obou zemí tak šlo více než milion hektolitrů českého piva. Skoro o 60 procent se zvýšil vývoz do Maďarska. V zemích mimo EU posílil o 54 procent vývoz do Ruska, kam se tak vyvezlo 375 tisíc hektolitrů.