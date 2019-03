KVÍZ: Pivo z hor, ale z kterých? Jak ovládáte pivní zeměpis?

10:34 , aktualizováno 10:34

V novém kvízu se můžete vyzkoušet, jak znáte větší i menší české pivovary, jejich produkci a také vlastivědu. Pokud vás tedy zajímá nejen to, co pijete, ale i kde se to vaří, úspěch máte zaručený. Hodně štěstí!