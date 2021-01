ANKETA: Vyberte podnikatelský příběh roku 2020

Vyhlášení nejlepšího příběhu je už tradiční součástí soutěže Podnikatel roku. Letos je vyhlášení národního vítěze v plánu ve středu 7. dubna na pražském Žofíně a součástí slavnostního večera bude i předání ceny čtenářů MF DNES a iDNES.cz.

Svým hlasem můžete v anketě ocenit úspěchy firmy, neotřelý podnikatelský nápad nebo zkrátka jen projevit sympatie jejímu majiteli či majitelům. Hlasovat lze až do konce neděle 14. února a vybírat můžete z následujících nominovaných podnikatelů:

David Balcar, Amálie Koppová, Optimistic - Chtěli spolu trávit více času, proto se rozhodli pustit společně do podnikání. Zvládli rozjet značku Optimistic, kdysi známou pod názvem Nemléko. K rostlinným mlékům postupně přidávají další produkty a plánují i expanzi do zahraničí. - čtěte Z kuchyně na milionový obrat. Mladý pár rozjel firmu s rostlinnou stravou

Jakub Brandalík, Lightway - Už více než dvě desítky let se stará o to, aby pomocí speciálních světlovodů přivedl denní světlo i do těch nejtemnějších zákoutí v bytech, továrnách i obchodních centrech. A místo plastu dává na české střechy český křišťál. - čtěte Dokáže rozsvítit dům či fabriku. I bez žárovky

Lubomír Dvořák, Dvořák-svahové sekačky - Sekačky Spider sekají trávu ve více než padesáti zemích světa. Málokdo tuší, že první prototyp vznikl před necelými dvěma desítkami let na rýsovacím prkně v garáži. Od prvního náčrtku do posledního šroubku stroj vymýšlel Lubomír Dvořák. - čtěte Pavoučí sekačka se z Vysočiny „protančila“ do celého světa

Martin Kůs, Vuch - Se společníkem Ondřejem Hyršem začínali nejdřív jako klasický e-shop s módou. Pak se ovšem rozhodli zkusit rozjet vlastní značku. Měli jediný cíl - hlavně neprodávat zajetou černou klasiku. Ale barvy a jejich neotřelé kombinace. A zrodil se Vuch. - čtěte Hlavně ne černou klasiku, ale barvy. Puntíky chystají i na boty

René Müller, Faency Fries - Ostravský podnikatel se před pěti lety prosadil s konceptem smažených hranolek. Při nákupu brambor spoléhá na tuzemské dodavatele, pandemie mu sice snížila tržby, ale nevzdává se. Prodává předsmažené hranolky na doma, otevírá nové pobočky v předělaných námořních kontejnerech. - čtěte Faency Fries virus nezastavil, hranolky prodávají v kontejneru

Michal Raudenský, Fly for Fun - Z dětského modelaření se stal nejprve letecký koníček a nakonec i podnikatelský plán. Dnes Michal Raudenský vlastní jednu z nejlepších leteckých škol v Česku. Firmu provozuje se svou ženou Ivou, s níž se seznámil, jak jinak, přes létání. - čtěte Letecká škola vznikla z dětského snu. Z chlapce se stal pán české oblohy

Ruslan Skopal, DaniDarx - Firma vznikla jako projekt dvou vysokoškolských studentů. Oba věděli, že chtějí podnikat a být nezávislí. S kapitálem čtrnáct tisíc rozjeli svůj byznys s pánským spodním prádlem a v roce 2012 pak koupili e-shop Trenýrkárna.cz. Dnes produkují z větší části české výrobky, mezi nejznámější patří Styx. - čtěte Trenýrky nikdo neprodával, tak se vrhli na ně. Od té doby firma roste

Jan Vokurka, Kitl - Naučil Čechy pít domácí limonádu a jíst Kit Kat. Navzdory úspěchům opustil Jan Vokurka po pár měsících korporátní prostředí a založil si vlastní firmu. Zakládá si na regionálním charakteru a prosadil se s bylinnými likéry a sirupy. - čtěte Opustil Nestlé a začal vyrábět sirupy, nápad přišel v Indonésii