Z kuchyně na milionový obrat. Mladý pár rozjel firmu s rostlinnou stravou

Podnikání bylo pro Balcara vždy první volbou. „Chtěl jsem podnikat od mala, protože jsem vždycky rád něco vymýšlel a nechtěl jsem být zaměstnanec,” říká Balcar, který už jako student střední školy s kamarádem na chodbách prodával čerstvě vymačkané džusy.



Pro jeho partnerku Amálii bylo podnikání zprvu spíše něco, co může dělat společně s Davidem. „Narozdíl od Davida jsem od toho neměla taková očekávání a brala jsem to spíš jako dobročinný projekt,” vzpomíná Koppová.

Hlavní prioritou pro ně však bylo trávit čas spolu. „Nechtěli jsme každý někde pracovat a sejít se jen u večeře, chtěli jsme spolu něco dělat a trávit čas a tak jsme spolu začali podnikat a díky tomu jsme spolu někdy trávili až moc času,” směje se Balcar.

Mladý pár začal svoje podnikání doma v kuchyni. „Jsme každý trošku jiný, já jsem spíše praktický člověk a Amálka je více tvůrčí a umělecká. Hodně nás ale spojovalo vaření a jelikož jsme se oba začali stravovat vegansky, hodně jsme experimentovali,” říká David Balcar.

„Dělali jsme si svá vlastní rostlinná mléka a porovnávali jsme to s tím, co se běžně prodává v obchodech. U ořechových mlék jsme si často všímali, že ta co se prodávají jsou často jen s nízkým obsahem mandlí a naše domácí jsou mnohem poctivější a hutnější. Rozhodli jsme se tedy tenkrát naše mléka prodávat na Veggie Náplavce a zjistit, zda by to mělo vůbec smysl,” doplňuje ho Koppová.



Firma ze stavebního spoření

Po prvotním úspěchu dali dohromady úspory, rozjeli kampaň na HitHitu a začali řešit vznik Nemléka. „Dali jsme do toho naše stavební spoření, dohromady to bylo něco okolo 400 tisíc. Pak jsme vybrali i podobnou částku na HitHitu,” říká Koppová.

„První investice šly do chladících aut, pasteru a podobně. Začínali jsme totiž úplně klasicky s mixérem a hrncem v kuchyni, takže jsme to logicky museli jen nějak zvětšit. Musíte mít do začátku nejen všechny obaly a ingredience, ale i schválený prostor pro výrobu potravin. Máme ale hodné kamarády a rodinu, takže i když jsme se všechno učili za pochodu, moc nám pomohli a třeba nám i půjčili peníze,” dodává Balcar.

Rodina pomohla i se získáváním zkušeností. „Já jsem před Optimisticem dělal obchoďáka pro pivovar, Amálka byla grafička. Zároveň máme i zkušenosti z domova, protože můj táta má firmu a Amálky táta zase marketingovou agenturu. I přesto, že jsme všechno zkoušeli metodou pokus omyl, nevrhali jsme se do věcí, které nám nebyly vlastní,” vysvětluje Balcar.

Zatímco ze začátku byli ve firmě pouze dva, po čase se k nim začali přidávat další zaměstnanci. „Momentálně nás je okolo deseti,” říká Koppová. Kromě značky Optimistic se jejich sortiment rozšířil i o značku ledových čajů Yes tea a fermentované drinky a zeleninu Bacilli.

I přes komplikace se jménem a pandemii se firmě v loňském roce dařilo, obrat vzrostl asi o 1,5 milionu. Růst firma chce i v letošním roce, plánuje také expanzi do Polska nebo Maďarska.

„Hlavní je se vzájemně nezabít,“ říká mladý pár

Za nejdůležitější součást podnikání však Amálie s Davidem považují právě jejich společnou práci. „Ze začátku jsme moc neoddělovali život a byznys a neměli jsme čas si spolu někam jen tak zajít. Už jsme si ale nastavili nějaké limity a nenecháváme se unést prací, protože i rodinný život je důležitý,” říká Koppová.



„Sice jsme si hned zkraje rozdělili role podle toho, co komu jde a baví ho to. Bylo ale někdy těžké se vzájemně nezabít, protože spolu trávíme veškerý čas a víme, že mnoho párů se kvůli podnikání rozejde. Jsem tedy rád, že jsme se naučili společně existovat, protože to je na tom všem asi to nejdůležitější, ” říká Balcar s úsměvem.