Hlavně ne černou klasiku, ale barvy. Puntíky chystají i na boty

Příběh roku Martin Kůs se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh. Hlasovat pro něj můžete v anketě ZDE.

„Přes puntíky jsme lidem chtěli nabídnout hravost a barvy,“ říká jeden ze zakladatelů značky Vuch Martin Kůs, kterého s vrstevníkem, a nyní třicátníkem Ondřejem Hyršem, spojilo nejdříve kamarádství jejich maminek a bydlení ve společném vchodu jednoho z chrudimských paneláků.

Od roku 2013 společně podnikají. Začínali jako jeden z tisíce e shopů - přeprodávali velké zavedené značky.

O dva roky později se rozhodli zkusit rozjet vlastní značku. Měli jediný cíl - hlavně neprodávat zajetou černou klasiku. Ale barvy a jejich neotřelé kombinace. A zrodil se Vuch.

„Vypadalo to jako pokus. Ale ten se de facto hned ujal. Chtěli jsme do toho dostat hravost a barevnost a začali navrhovat vlastní peněženky. Teď už děláme komplet celou módu a doplňky. Chybí nám snad už jen boty,“ říká Hyrš.

Peněženky sami navrhovali, externí firmy je vyrobily a přítelkyně podnikatelů je pak balily a odesílaly zákazníkům. Od roku 2015, kdy rozjeli vlastní značku Vuch, pracuje ve firmě 20 lidí nastálo, ovšem například před Vánoci chodí vypomáhat dalších 30 brigádníků balit zboží. Kromě chrudimské pobočky mají další prodejnu v Praze.

„Navíc máme zastoupení v Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku nebo v Polsku. Loni jsme spustili mezinárodní doménu vuch.com, která je komplet v angličtině. Takže loni jsme měli objednávku vlastně z každého státu Evropské unie,“ říká Hyrš. Celkem je možné koupit značku dvou kamarádů ve 30 státech na světě.

Vuch loni zaznamenal 74 procentní ekonomický růst. Obrat vyšplhal na 61 milionů korun. „Letos plánujeme atakovat hranici sta milionů korun,“ poodhaluje druhý ze společníků Martin Kůs.

V jejich nabídce nechybí šperky, hodinky, dětská kolekce ani batohy. Vše si navrhují sami, v některých případech jejich nápady dotáhnou externí designéři.

„Loni v době covidu nám doslova vystřelila kategorie batohů, kde jsme rostli o stovky procent. Možná to souvisí s častějšími výlety do přírody. Hodně se prodávaly dámské batohy,trend kabelek se přesouvá do baťůžků, tam byl velký nárůst,“ říká druhý společník firmy Vuch Martin Kůs.

Loňské utlumení vinou covidu sice zavřela jak na jaře, tak před Vánocemi obě jejich kamenné pobočky, ale vše zachránil online prodej. „Museli jsme rozdělit provoz na tři části, abychom nevypadli, ale ustáli jsme to,“ řekl Hyrš.

Snaží se volit neotřelé barvy a materiály tak, aby zaujaly a byly cenově dostupné.

Letos mužské duo zacílí na muže a nabídne jim to, co v jejich nabídce dosud chybělo - pánskou streetovou obuv. „Bude s puntíky, to si ani nedovedeme představit jinak,“ naznačuje Kůs.