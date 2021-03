Krásně je hned za domem. Posílejte fotky z výletů v okolí vašeho domova

Ne každý z nás má to štěstí, že bydlí v těsné blízkosti atraktivního místa nebo přírodní lokality, kde by zaplesalo srdce každého turisty. Dost možná, že by v okolí vašeho domova nezaplesalo žádné srdce. Ovšem kromě toho vašeho.

Hory, zámecké parky, jeskyně, jezera, to všechno jsou krásné lokality a v Česku jich je naštěstí dost. Každý z nás by měl mít ale v okolí svého domova místo, které rád a často navštěvuje. Kde se z nějakých a možná nepochopitelných důvodů cítí dobře. Kde si rád odpočine nebo má prostě jen pocit soukromí.

Možná jste jedno takové místo v okolí našli právě díky pandemickým opatřením. Pochlubte se ostatním čtenářům s vašimi snímky oblíbených lokalit. Nemusíte uvádět, z jakého místa snímek pochází, ale pokud nám napíšete pár vět o tom, jak jste toto místo objevili a proč se zde cítíte dobře, budeme rádi.