Výlet vlakem: užijte si nádherný výlet romantickou telčskou lokálkou

Nádraží Kostelec u Jihlavy (0 m)

Z Kostelce u Jihlavy do Telče jezdí vlaky od roku 1898. V roce 1902 byla trať prodloužena z Telče přes Dačice do Slavonic a netrvalo pak ani rok a cestující se mohli po kolejích svézt ze Slavonic až do rakouského Waidhofenu.

Po druhé světové válce byl ale přeshraniční provoz ukončen. Po pádu železné opony se uvažovalo o jeho obnovení, ale nakonec zvítězila varianta, že se těleso bývalé tratě využije pro cyklostezku.

Nejprve byl otevřen dvoukilometrový úsek z jihočeských Slavonic do dolnorakouské obce Fratres. Dnes se mohou cyklisté a rovněž in-line bruslaři projet po železničním náspu až do rakouského Dobersbergu.

Muzeum radiotechniky (7,6 km)

V bývalé sýpce u nádraží v Třešti se nachází muzeum Tesla se zajímavými expozicemi historické radiotechniky.

Prohlédnout si v něm můžete výstavu různých typů funkčních televizorů, která poskytuje přehled o historii výroby této spotřební elektroniky.

Zaujme i přehlídka radiopřijímačů od jejich počátků ve 20. letech minulého století až do současnosti. Přibližuje mj. vývoj designu skříněk rozhlasových přijímačů a využití různých materiálů.

Zámecký hotel v Třešti (8,1 km)

Původní středověká tvrz postavená v Třešti okolo roku 1513 byla ve druhé polovině 16. století přestavěna na renesanční zámek. Současnou novorenesanční podobu získal zámek v roce 1860. Po druhé světové válce sloužil zámek jako městské muzeum.

V roce 1984 ho získala Akademie věd ČR, která ho zrekonstruovala. Dnes je využíván jako hotel a kongresové centrum. U zámku je patnáctihektarový anglický park, který láká k procházkám.

Nostalgická expozice v Hodicích (10,9 km)

Nejkrásnější nádraží na trati mají v Hodicích. Kromě pečlivě udržovaného domku zaujme výstava železničních exponátů na nádražním dvorku. Jde o sbírku drážních předmětů, které za řadu let nashromáždil bývalý výpravčí Jiří Holoubek.

V expozici jsou k vidění například ruční nářadí ze stavby telčské lokálky, přejezdový kříž z roku 1888, železniční petrolejky, ale také fotografie a plakáty ze zahájení provozu na této trati nebo grafikon z roku 1898.

Telčské kostelní věže (23,2 km)

Na Telč a jeho široké okolí je pěkný výhled z 60 metrů vysoké věže kostela sv. Jakuba. Do věže, v níž jsou umístěny dva vzácné zvony, vede 40 kamenných a 105 dřevěných schodů.

Na město se také můžete podívat z pozdně románské věže sv. Ducha, která je nejstarší dochovanou stavební památkou v Telči. Věž měří 49 metrů a vystoupáte do ní po 97 schodech.

Železniční muzeum v depu (23,8 km)

V objektu železničního depa u telčského nádraží najdete unikátní expozici historie světa na kolejích, která přibližuje vývoj železniční dopravy od jejího počátku až do 60. let minulého století.

Muzejním účelům slouží nejen stará betonová budova depa, ale také nová dřevěná stavba, která byla slavnostně otevřena v srpnu 2013. Architektem dřevěného depa je Ing. arch. Jiří Ondráček, který se inspiroval dřevostavbami při svém pobytu v Austrálii.

Kostel sv. Bartoloměje v Radkově (28 km)

Dominantou obce Radkov je kostel sv. Bartoloměje. Opakovaně ho ničily požáry. V letech 1717 a 1799 zpustošil oheň radkovský svatostánek tak, že musel být postaven takřka znovu od základů.

Při přestavbě v letech 1816 až 1818 získal kostel sv. Bartoloměje současnou pozdě barokní podobu. Požáry se mu ale nepřestaly vyhýbat, naposledy ho museli hasit v roce 1873. Na konci minulého století byla opravena fasáda kostela i jeho interiér.

Nádraží Slavonice (53,4 km)

Slavonice jsou jednou z bran do České Kanady. Nevelké městečko se pyšní nádhernou městskou památkovou zónou se souborem goticko-renesančních domů, kde z větší části sídlí galerie, muzea, příjemné hospůdky i kavárny.

Nejzápadnější město historické Moravy se katastrálně nachází v Jihočeském kraji. Na východ odtud se krajina pomalu sklání k údolí Dyje, na opačnou stranu se plynule zdvihají pohraniční hvozdy České Kanady.

Autor: Aplikace Vlakem na výlet