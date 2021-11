Výlet vlakem: vydejte se kolem Čertových skal do Valašského království

Nádraží Valašské Meziříčí (0 m)

Pokud pojedete vlakem z Valašského Meziříčí do Horní Lidče (trať č. 280), zanedlouho uvidíte z okna po pravé straně cyklostezku. Využívají ji nejen cyklisté, ale také in-line bruslaři.

Na Cyklostezku Bečva se můžete napojit jak ve Valašském Meziříčí, tak na všech stanicích a zastávkách až do Vsetína. A pokud vlastního kolo nemáte a zatoužíte šlápnout do pedálů, půjčí vám ho na nádraží ve Valašském Meziříčí.

Těm, kteří se raději toulají po svých, doporučíme výlet od zastávky Brňov po modré turistické značce k přírodní památce Jarcovská kula a dále k rozhledně Bražiska, z níž se nabízejí pěkné výhledy na Beskydy a Jeseníky

Cyklostezka kolem Bečvy (1,5 km)

Z Valašského Meziříčí se můžete vydat po Cyklostezce Bečva třemi směry.

Jeden úsek sleduje tok Vsetínské Bečvy a dostanete se po něm až do Velkých Karlovic (58 km), druhý vede kolem Rožnovské Bečvy do obce Horní Bečva (31 km) a po třetím se svezete přes Hranice na Moravě a Přerov až do Tovačova (70 km).

Velkou část cyklostezky tvoří nově vybudované komunikace určené pouze cyklistům, in-line bruslařům a chodcům.

Evangelický kostel v Jablůnce (11,9 km)

Obci Jablůnka, rodišti Karla Hofmanna (1906–1998), akademického malíře a otce herečky Drahomíry Hofmanové, dominuje evangelický kostel postavený roku 1877 a obnovený po požáru v roce 1903.

Nejstarší a nejcennější památkou obce je nicméně kříž z roku 1771, který se nachází u silnice mezi Jablůnkou a Bystřičkou. Jde o hodnotnou kamenickou práci. Nechal ho postavit Jan Křtitel Illesházy, tehdejší majitel vsetínského panství.

Věž vsetínského zámku (18,3 km)

Nejstarší dochovanou historickou budovou ve Vsetíně je zámek. Dnešní klasicistní podobu získal v letech 1833–1834 za posledního šlechtického majitele Josefa z Wachtlerů. Posledními soukromými vlastníky zámku byla rodina Baťova.

Po znárodnění v roce 1949 v něm sídlilo několik státních institucí. Dnes si v něm můžete prohlédnout expozice Muzea regionu Valašsko a od roku 2003 je přístupná také 58 metrů vysoká vyhlídková věž.

Tři valašské sklípky (30,5 km)

Obec Lužná se může pochlubit malebnou lidovou architekturou. U železniční tratě stojí v mírném svahu tři malebné roubené vinné sklípky, památkově chráněné od roku 1958. Jejich spodní část tvoří kamenná podezdívka, na níž je posazena roubená komora se sedlovou střechou.

Dva objekty z Lužné jsou také k vidění ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm – roubená zvonice a chalupa, která je dominantou tzv. Pasekářské kuly.

Pověstmi opředené skály (34,3 km)

O vzniku Čertových skal – přírodní památky a oblíbeného cvičného horolezeckého terénu – se traduje pověst. Podle ní chtěl čert získat za nevěstu místní dívku Rozinu. Rodiče si naštěstí vymysleli nesplnitelnou podmínku.

Aby pekelník vytoužené děvče dostal, musel přes noc do prvního kohoutího zakokrhání postavit mohutnou hráz, jež by obrátila tok říčky Senice. To se mu ale nepodařilo, a tak se vrátil zpět do pekla s nepořízenou.

Barokní lidečská svatyně (35,9 km)

V Lidečku stával kostel už ve 14. století. Po vpádu Tatarů byl kostel – stejně jako celá obec – vypálen. Novou svatyni získalo Lidečko v roce 1700, věž barokního kostela byla dostavěná v roce 1731.

Kostel by vybaven nejen novým hlavní oltář, který byl roku 2008 zrekonstruován do původních barev, nebo velký obraz sv. Kateřiny, ale také tři nové zvony datované rokem 1665. Památkově chráněné je i oplocení přilehlého hřbitova z roku 1920.

Nádraží Horní Lideč (37,7 km)

V Horní Lidči, kde určitě nevynechejte prohlídku ručně vyřezávaného mechanického betlému, začíná u nádraží naučná stezka Vařákovy paseky, na jejíchž zastávkách se mj. dozvíte zajímavosti o zapojení této oblasti do odboje za druhé světové války. Trasa stezky vede přes obec Lačnov a Vařákovy paseky kolem Čertových skal do Lidečka (16 km).

Autor: Aplikace Vlakem na výlet