Vaječná tlačenka a talián s vejmrdou. Jak a kde si užít pořádné Velikonoce

Recept na fantastickou nádivku pochází ze Šumavy. Připravuje se ze tří druhů masa, divokých bylinek a chuťově je naprosto dokonalá.

1 kg masa (třetina králičí, třetina vepřové, třetina uzené)

8 rohlíků

8 vajec

2 cibule

5 plátků slaniny

Hrst popence, hrst kopřiv, hrst petrželky

Pepř, sůl, muškátový květ

Maso se uvaří a naseká na kousky. Vývar se zredukuje, a pak se do něj dají nakrájené rohlíky. Přidá se maso, vejce, pepř, sůl. Cibule se nakrájí na kousky a opeče na slanině, bylinky se nesekají na jemno a oboje se přidá do mísy s masem. Vše se promísí a dá do vymazaného a strouhankou vysypaného pekáče. Peče se zhruba hodinu.