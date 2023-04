Kam se hrabe pomlázka. Ve španělské Murcii prožijete velkolepé Velikonoce

„Pojďte, vezměte si palmový list a připojte se k našemu průvodu,“ vyzývá mne šedovlasý muž. Z hromady bere přes dva metry dlouhou ratolest a dává mi ji do ruky. Je totiž Květná neděle a v městě na řece Segura začíná Semana Santa. Svatý týden je předzvěstí Velikonoc, a stejně jako samotné svátky jara se ve Španělsku slaví s velkou pompou.

Za chvíli jsem již ve shluku lidí. Účastníci procesí zpívají, hrají na hudební nástroje a jako pomalá řeka se sunou před bránu katedrály Santa María. Tady se zastaví, přijmou od kněze požehnání a nechají si posvětit zelené větvičky palem či olivovníků.

Procesí se účastní kajícníci, kteří často nesou kříž.

„Květná neděle připomíná Ježíšův triumfální vjezd do Jeruzaléma, kde před Krista zástup rozprostřel palmové listy. Proto si je dnes věřící nechávají posvětit. Věří, že jejich dům tak bude pod boží ochranou. Během Svatého týdne máme také kostely vyzdobené květinami a sochy svatých jsou oblečené do krásných kostýmů. Křesťanství je silně spjaté se španělskou kulturou a s naší oblibou neustále něco slavit,“ vypráví mi David Polo, který stojí v davu vedle mne.

Největší podívaná přichází v následujících dnech, kdy více než čtyři sta šedesáti tisícovou Murcii zaplaví velkolepá procesí, která pořádají cofradía – farní bratrstva. Jejich členové se v průvodu mění na takzvané nazarenos. Kajícníky halí mnišské sutany a hlavy jim pokrývají špičaté kápě s otvory pouze na oči, není jim tedy vidět do tváře. Právě tyto capirote mají zajistit „neviditelnost“ kajícníka. Nikdo z přihlížejících neví, kdo to je. Nazareno je skrytý, nesmí s nikým mluvit, pít, jíst a kouřit. Má několik hodin na to, kdy jde v procesí, aby byl sám se svými myšlenkami a nenechal se rušit okolním světem.

Hlavy kajícníků pokrývají špičaté kápě s otvory pouze na oči, které jim mají zajistit „neviditelnost“.

Původ bratrstev sahá do patnáctého století, kdy fungovala jako dobrovolná sdružení věřících katolíků z okolí kláštera či kostela. Velmi často vznikala za podpory a z iniciativy církve a byla zakládána pod záštitou určitého patrona. Cofradía měla především sociální a charitativní poslání. Pomáhala svým členům, když se ocitli v nouzi nebo onemocněli. V případě smrti pak vypravila chudému členovi jeho pohřeb.

Postupem času přebral sociální roli bratrstev stát. Dnes je jejich poslání čistě náboženské a představují starou španělskou tradici. Nicméně i teď v současnosti znamená členství v bratrstvu (mohou do něj vstoupit katolíci všech věkových skupin) velkou prestiž a někteří příslušníci čekají na účast v procesí až patnáct let.

Sardinka na hranici

Touha přinést uctívání boha na ulici přivedla do procesí paso. Jsou to taková velká a pompézní nosítka, která zobrazují výjevy z evangelií, Krista, Pannu Marii či další biblické postavy. Slavnostně dekorovaná a živými květinami ozdobená pasa jsou velmi těžká, váží až dvě tuny, a na ramenou je sedm až osm hodin nesou costaleros. Čtyřiceti nosičům pomáhají zmírňovat tíhu pasa speciální polštářky a četné zastávky v průvodu, kdy nosítka pokládají na speciální hole, aby ulevili svým ramenům. Pasa pak doprovázejí pochodové kapely, které prostřednictvím dechových nástrojů a bubnů také nosičům udávají rytmus.

Paso je vždy honosně ozdobené.

Velkolepá procesí jsou společenskou událostí, žádný obyvatel Murcie si je nenechá ujít, a to včetně dětí, jež dostávají od kajícníků sladkosti či drobné dárky. Lidé stojí po dlouhé hodiny v ulicích nebo si zakupují místa k sezení na židlích, aby procesí viděli z bezprostřední blízkosti. Svatým týdnem a Velikonocemi ovšem vítání jara nekončí. Hned po svátcích, na konci následujícího týdne, Murciané symbolicky pohřbívají sardinku, atrapu ryby v její nadživotní velikosti.

Slavnost Entierro de la Sardina se datuje do roku 1850, kdy skupina studentů v maškarách napodobila jednoduchý pohřební průvod, na jehož konci byla rakev se sardinkou. Pochod prošel ulicemi a na hranici spálil ostatky ryby. Dnes Pohřeb sardinky připomíná bujarý brazilský karneval s kapelami, tanečníky, akrobaty, s alegorickými vozy, mytologickými tvory a s obrovskou sardinkou. Účastníci slavnosti drží v rukou pochodně a nakonec atrapu ryby za všeobecného jásotu spálí.

Pohřeb sardinky připomíná bujarý brazilský karneval s kapelami, tanečníky, akrobaty, s alegorickými vozy a mytologickými tvory.

Do kasina za zlatem

Opouštím procesí a vydávám se na prohlídku místních památek. K těm nejkrásnějším patří velkolepá katedrála Santa María. Základní kámen dómu položil biskup Fernando de Pedrosa v roce 1394 a od té doby se stavební práce až do osmnáctého století nezastavily.

Svatostánek je přehlídkou všech stylů, od gotiky, přes renesanci až po baroko. A právě tento umělecký směr vtiskl katedrále i její tvář v podobě skvostné, čtyřiapadesát metrů vysoké fasády. Kamenná galerie s dvaceti svatými, třemi archanděli a andělem strážným demonstruje dějiny církve, místní diecéze a prostřednictvím tří bran zve turisty dovnitř. Honosný vchod vítá také návštěvníky nedalekého Casina Real.

Nádherné křišťálové lustry osvětlují v kasinu taneční sál.

Budova, v níž se mísí různé umělecké styly, vznikla na počátku dvacátého století a španělský král Juan Carlos I. udělil kasinu v roce 2009 titul Real (královský). Uvnitř sídlí soukromá instituce Real Casino de Murcia Society založená před dvěma sty lety, jež má v současnosti více než tisíc šest set členů. Přesto zde turisté za pár eur získají parádní „jackpot“.

Úchvatná stavba je částečně přístupná veřejnosti a pyšní se okouzlujícími interiéry, například arabským patiem obloženým plátkovým zlatem, vzdušnou galerií se skleněnou kupolí, čajovnou nebo stylovou anglickou knihovnou.

Koláč pro kmotřence

Murcia má svoje poklady také v oblasti kuchařského umění. V roce 2020 byla vyhlášena hlavním městem španělské gastronomie, mám tedy dobrý důvod k tomu, abych prozkoumala zdejší restaurace.

Teď o Svatém týdnu nabízejí i velikonoční pokrmy: hlavně tresku, jehněčí, speciální klobásky a moučník La Mona de Pascua. Kulatý, kynutý koláč má uprostřed otvor, ve kterém je vloženo vařené vejce, a podle tradice jej kmotři o Velikonoční neděli darují svým kmotřencům.

Moji pozornost přitahují hlavně různé druhy tapas, špíz brocheta de carne, masový koláč pastel de carne, grilované maso, salát z artyčoků či paparajote. Jedná se o listy citroníků, které se po omytí a osušení obalí v těstíčku z mouky, vajíčka a nastrouhané citronové kůry. Poté je kuchaři prudce osmaží na oleji a ihned podávají. Vůně a chuť jsou znamenité, ale listy se nejí. V ústech se vychutnává jen jemné aromatické těstíčko.