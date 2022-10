V muzeu a přece v přírodě. Které skanzeny v Česku rozhodně stojí za návštěvu

Doby, kdy se ve většině obcí jižní Moravy, Hané nebo třeba na Chodsku dědily z generace na generace pracovní i sváteční lidové kroje a nešlo jen o symbolické ošacení zavřené celý rok ve skříni, jsou zřejmě nenávratně pryč. Městský životní styl ovládl i české, moravské a slezské vesnice a s autentickými projevy lidové kultury se lze v běžném životě setkat už jen stěží.

Právě proto bychom si měli vážit a alespoň jednou ročně zavítat do některého z asi tří desítek větších či menších skanzenů, které se na území naší republiky nalézají. Muzea v přírodě dávají nahlédnout do tradičního způsobu života našich předků, připomínají stará řemesla a zvyky a hlavně nás propojují s našimi vlastními kořeny. A jaká muzea v přírodě by určitě neměla uniknout naší pozornosti?