České dráhy zjednodušily cenové tarify pro přepravu jízdních kol

Přeprava kola nově stojí 40 korun do vzdálenosti 150 kilometrů a na delších trasách 60 korun. Loni stála přeprava 30 korun za cestu do 50 kilometrů. Poté bylo každých započatých 50 kilometrů zpoplatněno pěti korunami, přičemž maximální částka byla 75 korun.

Pro celodenní cestování a opakované využití vlaku během dne lze koupit také celodenní síťový doklad pro kolo za 99 korun, tam je cena stejná jako loni. Pokud si cestující nezařídí místenku při koupi lístku, doplatí ještě 35 korun. Přeprava je možná do vyčerpání kapacity ve vlaku. Cena za přepravu kola do zahraničí je deset eur (235 korun) nehledě na vzdálenost, na Slovensko pak tři eura (70 korun), uvedly ČD v tiskové zprávě.

„Přeprava jízdních kol je naše nejrozšířenější služba ve vlacích, kterou každoročně využívají desetitisíce cestujících. Stovky cyklistů z Česka i ze zahraničí využívá přepravu jízdních kol našimi spoji podél evropských cyklistických magistrál, třeba okolo Labe nebo k Dunaji,“ řekl Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah.

V posledních letech přibývá vlaků, které jsou označeny symbolem kola, což znamená větší kapacitu pro jejich přepravu. „Přestože v posledních deseti letech některé linky převzali jiní dopravci, tak to v roce 2013 bylo 5 421 vlaků. V roce 2018 už to bylo 6 208 spojů a v současném jízdním řádu evidujeme tento symbol už u 7 590 spojů,“ řekl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Využíváte při cestování přepravu kola vlakem? Ano 81 %(35 hlasů) Ne 19 %(8 hlasů)

Přímé vlaky z Česka pojedou do zahraničí do několika míst na Dunajské nebo Labské cyklostezce. Dostupná je i cyklotrasa Greenway z Prahy do Vídně nebo trasa z Mnichova do Prahy. České dráhy odbavují jízdní kola do Německa, Rakouska, Maďarska, Nizozemska, Dánska, Lucemburska, Švýcarska, Polska, Slovenska, Chorvatska, Slovinska a Belgie.

Speciální vozy z velkých měst letos vypraví ČD také do turisticky vyhledávaných regionů v ČR. Jde například o vlaky Cyklo Ohře mezi Chebem a Karlovými Vary, Cyklo Brdy z Prahy do Příbrami, Březnice a Blatné, Český ráj z Prahy do Jičína a Turnova a Expres Pálava – Podyjí z Brna do Šatova. Rodinám s dětmi je určen Cyklohráček, který jezdí z Prahy do Slaného a v létě přidá i další místa Středočeského kraje.

Přeprava kol v oblébeném cyklohráčku

Konkurenční RegioJet převeze cestující s jízdním kolem na lince z Prahy do chorvatské Rijeky. V Česku pak ve dvou rychlíkových spojích, konkrétně na linkách R8 z Brna do Bohumína a R23 z Ústí nad Labem do Kolína. Poplatek za přepravu kola je 30 korun. Jet s kolem můžou lidé po předchozí rezervaci a do vyčerpání kapacity míst ve vlaku.

Další dopravce LeoExpress nabízí převoz cestujících s jízdním kolem ve všech svých spojích od dubna do konce října, v regionálních pak celoročně. Cena za celodenní přepravu kola na regionálních tratích je 49 korun. „Vysoký zájem o převoz kol je na regionální trati na Orlicku, kde se v průměru přepraví několik kol na každém spoji denně. Na některých spojích je pak přepravováno až 25 jízdních kol,“ uvedl mluvčí společnosti Emil Sedlařík.

Česká republika jde cyklistům naproti i kvalitním značením tras. Letos je vyznačených přes 40 tisíc kilometrů tras pro silniční cyklistiku a přes 3 800 kilometrů terénních cyklotras, uvedl nedávno Klub českých turistů.