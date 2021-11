Výlet vlakem: podhůřím Rychlebských hor frčíme z Lipové do Javorníka

Nádraží Lipová-Lázně (0 m)

Obec Lipová-lázně je vzdálena čtyři kilometry západně od okresního města Jeseník. Západní okraj katastru obce se bodově dotýká státní hranice s Polskem.



Moderní závod s vlečkou (2,6 km)

U zastávky Lipová Lázně jeskyně stojí závod na zpracování vápence, s tratí propojený vlečkou. Nepřehlédnutelná stavba upoutá především zeleno-bílým kovovým pláštěm.

Ten nejen chrání zařízení před povětrnostními vlivy, ale zároveň brání tomu, aby prach a hluk z výroby negativně působily na okolní krajinu. Architektonické řešení, které zohledňuje umístění závodu v přírodně cenné lokalitě, bylo oceněno v soutěži Stavba roku 2000.

Setzdorf, Zighartice, Vápenná (9,8 km)

Kvůli změnám v národnostním složení obyvatel se na Jesenicku v minulém století měnily názvy měst a obcí. Obec Vápenná se původně jmenovala německy Setzdorf a starší české úřední označení používané v letech 1918 až 1949 bylo Zighartice.

Zatímco dnes žije v této obci asi 1300 obyvatel, před druhou světovou válkou jich bylo více než tři tisíce a z velké části německé národnosti. Z památek, které uvidíte z okna vlaku, zmiňme kostel sv. Filipa, postavený v letech 1780–1781.

Svatyně na zřícenině hradu (13,5 km)

Město Žulová se výletníkům může pochlubit jedinečným spojení hradních trosek a církevní stavby V Žulové stával hrad už ve 13. století. Postavil ho Jan z Wüstenhube, příslušník rodu loupeživých rytířů, kteří drancovali široko daleko.

V roce 1639 hrad Frýdberk rozbořili Švédové a už nebyl obnoven. Na zbytcích hradu byl v letech 1809–1810 vystavěn kostel sv. Josefa. Raritou je především mohutná neomítnutá hradní věž proměněná v kostelní věž se zvonicí.

Kostel a zámek v Kobylé (17,3 km)

Kostel sv. Jáchyma v obci Kobylá nad Vidnavkou je klasicistní stavba z konce 18. století. V letech 2009 až 2011 byl opraven. Obnovu jeho interiéru pomohli financovat i němečtí rodáci z Kobylé.

Kromě kostela můžete z vlaku zahlédnout i místní zámek. Původně renesanční stavba z roku 1571 byla barokně přestavěna a na začátku 19. století získala novou empírovou fasádu. Po roce 1945 byl zámeček využíván různě, dnes slouží jako domov důchodců.

Nádražní vodárenská věž (26.2 km)

Z Bernartic u Javorníka se do polské Dziewiętlice vlakem už nesvezete. Přeshraniční doprava po kolejích byla ukončena na konci druhé světové války. K tomu málu, co dnes v obci Dziewiętlice připomíná, že do ní vedla z Bernartic železnice, patří bývalá nádražní vodárenská věž.

Dziewiętlice se mohou pochlubit slavným rodákem. V roce 1936 se v obci (tehdy Heinersdorfu) narodil český astronom a astrofyzik a popularizátor vědy Jiří Grygar.

Zámek Jánský Vrch v Javorníku (30,9 km)

Z Bernartic už si to vlak zamíří na konečnou do Javorníka, jemuž dominuje zámek Jánský Vrch. Jméno Jánský Vrch dostal zámek ve městě Javorník na počátku 16. století za panování biskupa Jana Thurza, který zámek přejmenoval na počest Jana Křtitele, patrona vratislavských biskupů.

Zámek sloužil vratislavským biskupům jako jejich letní sídlo. Většina místností je zařízena původním mobiliářem z 19. století. Na zámku mají také jednu z největších sbírek dýmek a kuřáckých potřeb u nás. Nejstarší vystavené exponáty pocházejí z 16. století.



Nádraží Javorník ve Slezsku (30,9 km)

Historické jádro města je městskou památkovou zónou. První zmínka o Javorníku se datuje do roku 1290. Nejvyšším vrcholem značně hornaté západní části území města je pohraniční Borůvková hora (899 m n. m.) s rozhlednou.

Autor: Aplikace Vlakem na výlet