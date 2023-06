České dráhy mění jízdní řád. Dílčí úpravy se dotknou hlavně regionálních tratí

České dráhy oznámily, že červnové změny se dotknou především regionálních spojů. Obnoven bude třeba provoz přeshraničních vlaků z Bohumína do polských Chałupek. Ukončení ale potká provoz vlaků v úseku Boskovice – Velké Opatovice a v pracovní dny také v úseku Kobylí na Moravě – Hodonín.

„Nejvíce úprav bude od července v Pardubickém kraji a na jižní Moravě, kde budou souviset s návratem dálkových spojů přes Českou Třebovou a také s plošným nasazením jednotek Moravia pořízených Jihomoravským krajem,“ uvedly České dráhy.

Změny se pozitivně dotknou i mezistátních vlaků směřujících do Bratislavy, Vídně, Budapešti nebo Chorvatska. Regiojet každopádně plánuje na další měsíce tímto směrem ještě navýšit přepravní dosavadní kapacity.

Od 1. července 2023 také dojde k citelnému snížení cestovního času mezi Prahou a Brnem. Vlaky směřující z Prahy do Brna budou po několika týdnech opět trasovány přes Českou Třebovou a třeba vedení dopravce Regiojet slibuje díky tomu zkrácení celkové jízdní doby o 26 minut na 2 hodiny 33 minut.

Jinak i do zahraničí

„Během sezony očekáváme zvýšený zájem o cestování na Slovensko. Češi milují hory a chystají se v létě cestovat do Tater. Reagujeme na to posílením na trase Praha – Košice od 1. července ze dvou spojů na tři,“ upřesňuje Jakub Svoboda jako výkonný ředitel RegioJet s tím, že linku do Vídně a Budapešti posilovat zhruba o 25 procent na 340 sedadel.

Změny potkají třeba i linku Regiojet na trase Praha – Rijeka. Ta pojede ještě mezi 16. a 30. červnem přes Vysočinu, tedy přes Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou, od 1. července se vlaky vrátí na původní trasu přes Pardubice a Českou Třebovou.

Vedení dopravce Railjet ale ohlásilo i další změny. Ve standardní trase mezi Prahou a Ostravskem bude třeba obnoven provoz spojů RJ 1006 s odjezdem v 7:48 z Ostravy a RJ 1015 s odjezdem v 16:38 z Prahy.

Všechny změny na linkách vlaků Českých drah jsou k nalezení zde.