Očima šotouše: hlasujte o nejlepší fotku na téma Vlaky a mosty

Během celého prosince jste nám mohli posílat fotografie a videa na téma „Vlaky a mosty“. Nejhezčí příspěvky teď mají možnost vyhrát hezkou cenu. Hlasujte v naší fotogalerii pro svého favorita, autora nejlepšího snímku odměníme krásnou cenou.

Snímek vrací diváka-čtenáře zpět do české kotliny, konkrétně kousek od Liberce, kde se nachází známý cca 200 metrů dlouhý viadukt v Novině nedaleko Kryštofova údolí. Zvěčněna na něm byla Bardotka 751 173-6, kterou má od ZSSK Cargo pronajatou společnost Rabbit Rail, spolu s nákladem kůrovcového dřeva na vlaku Pn 53387. Most byl postaven jako součást Severočeské transverzálky a do provozu byl uveden v roce 1900. (2. 10. 2021) | foto: Matěj Kaloč