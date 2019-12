Na co zírá mašinfíra: Buštěhradka je jedna z nejstarších tratí v republice

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Vznik Buštěhradské dráhy má souvislost se začátkem těžby černého uhlí a výrobou železa na Kladensku. Majitelé tamních dolů a hutí potřebovali svoje výrobky co nejrychleji vyvážet do nitra Čech, ale hlavně do Německa.

Jenže v polovině 19. století se do Kladna dostaly jen koňské povozy. Místní podnikatelé, v čele s Vojtěchem Lannou, se proto rozhodli investovat do železnice.

Dráhu ale nevedli ku Praze, ale co nejkratší trasou do Kralup, kde se dalo uhlí a železo překládat jednak na lodě plující po Vltavě, jednak mohly vlaky pokračovat dále po státní dráze Praha - Podmokly (Děčín).

První 20kilometrový úsek byl zprovozněn v listopadu 1855. V Kladně vlaky zprvu končily ve stanici Staré Kladno, o které jsme se zmínili v seriálu Zaniklé tratě, v díle o Kladensko-nučické dráze.

Teprve v roce 1872 byla trať propojena přes Kladno - Ostrovec s nádražím Kladno - Vejhybka (dnes stanicí Kladno).

Původně byla dráha plánovaná jako dvoukolejná a tomu byl uzpůsoben železniční spodek, včetně náspů nebo propustků.

K položení druhé koleje ale nikdy nedošlo. Dnes je trať 093 využívána jak pro nákladní, tak především pro osobní dopravu.



Kolem zašlé průmyslové slávy

Naší jízdu začínáme na kladenském nádraží, domovské stanici společnosti KDS, jejíž Brejlovec nese naší kameru.

Z nádraží je to pouhé tři kilometry k proslulé rozhledně Kožova hora s výhledem na polovinu Středočeského kraje. Pokud ale chcete navštívit vlastní město, doporučujeme vystoupit až na zastávce Kladno-město, odkud je to do historické části Kladna výrazně blíž.

Město nabízí spoustu turistických lákadel, ať už je to původní zámek se cvičnou uhelnou štolou, medvědárium nebo třeba Sládečkovo vlastivědné muzeum.

Před stanicí Kladno-Dubí se zleva napojuje zaniklá trať 11b ze Zvoleněvse (psali jsme o ní zde). Část kolejí je sjízdná až do někdejší stanice Vinařice nebo do Hornického skanzenu Mayrau.

Kladno-Dubí je známé svým mohutným předávacím kolejištěm mezi státní dráhou a areálem někdejší Poldi. Skupina nadšenců se na historické výpravní budově snaží obnovit památník obětem 2. světové války z řad zaměstnanců drah.



Koncové stanice tratě 093 na dobových pohlednicích

Z nenápadné zastávky Kladno-Vrapice můžeme během 20 minut dojít k unikátní moderní lávce přes Dřetovický potok, která se v roce 2019 dostala do finále soutěže Česká cena za architekturu.

V okolí je také několik starých důlních děl, které dnes připomínají už jen informační tabulky. Z vrapické zastávky se můžeme vydat také kolem bývalé jámy Ludmila do Vodního parku Čabárna (3 km).

Ke kolébce české státnosti a Lucii Bílé

Zastávka Dřetovice sice stojí sama mezi poli, během pár minut se od ní ale můžeme dostat do Kolče, kde je v tamním zámku ukryto Muzeum včelařství.

Následuje křížení s tratí 121 z Hostivic do Podlešína a hned za ním zastávka Zákolany. Pokud vystoupíme tam, můžeme se vypravit ke starobylé rotundě na Budči, kde se podle pověsti „učil knihám latinským mladý kněžic Václav, budoucí světec a patron české země“. Je to sice do kopce, ale jenom kilometr a půl.

Ze Zákolan pochází i nechvalně známý „druhý dělnický“ prezident Antonín Zápotocký. Ušaté torpédo, jak se mu také přezdívalo, má v obci svojí sochu, jednu z posledních v Česku.

Z další stanice, z Otvovic, si můžete udělat výlet do tamního Muzea historické dopravní techniky. Je ale lépe se dopředu ujistit, že mají otevřeno. Z uctivé vzdálenosti se můžete také podívat na rodinný domek české slavice Lucie Bílé.

Těsně před Kralupy nad Vltavou se už dostáváme do železničního labyrintu. Zleva se připojuje trať ze Slaného a Velvar, vpravo zase odbočuje vlečková síť do průmyslového areálu, do toho všeho ještě kolejiště seřaďovacího nádraží a nakonec se vlak společnosti Kladenská dopravní a strojní napojuje na trať Praha - Děčín.

Nádraží v Kralupech je moderní novostavba ze 70. let minulého století. Ve městě můžete navštívit Městské muzeum, unikátní most T. G. Masaryka přes Vltavu nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava.

Trať 093 je sice krátká svou délkou, její hodnota pro rozvoj české železniční sítě je ale nezměrná. Zkuste si ji někdy projet.