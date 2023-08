Na co zírá mašinfíra: Objíždíme Český ráj lokálkou kolem Humprechtu

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa trati Dolní Bousov - Libuň - Jičín - Kopidlno

Jako první projedeme části tratě Skalsko - Stará Paka. Dráha s dnešním číslem 064 vznikla jako součást dráhy ze Skalska přes Mladou Boleslav, Sobotku do Staré Paky. Spojnici si vymohli radní a podnikatelé z okolních obcí. Do Českého ráje se tak mohlo levně a rychle dostávat uhlí a jiné suroviny, naopak rychleji a levně výrobci mohli svoje zboží vyvážet.

V roce 1894 se konečně daly dohromady síly, které začaly projekt tratě připravovat. V jejich čele stáli sobotecký rodák a spolumajitel cukrovaru v Dolním Bousově Jindřich Gustav Maštálka nebo starosta okresu lomnického Teodor Mastný. Společnost získala koncesi ke stavbě dráhy po dlouhých deseti letech, 19. ledna 1904.

Stavba 74 kilometrů dlouhé dráhy byla velmi náročná, budovalo se na několika úsecích. Na celé trati byla doprava slavnostně zahájena 24. září 1906. Dnes po trati jezdí pouhé tři páry vlaků denně, stejný počet jako v začátcích provozu.

V Libuni ovšem trať změníme, využijeme koleje historické trati Turnov - Jičín, dnes s číslem 041. Úsek, který budeme projíždět, vybudovala společnost Místní dráha Jičín–Rovensko–Turnov. Osmnáctého října 1903 z Jičína v 10 hodin vyjel slavnostně ozdobený vlak s osmi vozy, pravidelný provoz s cestujícími začal o den později.

Dráha mezi Jičínem a Libuní vede pro železnici velmi příznivým terénem, tento úsek se proto obešel bez výraznější umělých staveb. Dvanáct párů vlaků denně tu dnes projíždí malebnou Valdštejnovou barokní krajinou.

A z Jičína pojedeme po trati 061. Klasickou cukrovarskou železnici Nymburk - Jičín postavila už v roce 1881 společnost České obchodní dráhy. Proč cukrovarskou? V kraji se totiž vždycky pěstovala cukrová řepa a téměř každé větší obci stával cukrovar. Vlaky samozřejmě vozily cestující, ale během řepné kampaně to byla jiná píseň. Dnes můžeme mezi Jičínem a Kopidlnem potkat 12 párů pravidelných osobních vlaků denně.

Už řadu let ale na všechny tyto úseky vyráží ještě jeden vlak, speciální prázdninový. Mladoboleslavský železniční spolek každý prázdninový víkend vytáhne svého Hurvínka M131.1081 nebo vozidlo jiného spřáteleného sdružení a dělá velký okruh Českým rájem. Letos se bude kolem Humprechtu jezdit až do 3. září.

Trasu z Dolního Bousova přes Jičín do Kopidlna můžete projet za 5 minut:

Železničním (Českým) rájem

Málokterý kraj v Česku má tak rozsáhlou železniční síť jako právě Český ráj. Po kolejích byste tu mohli jezdit celý den a zřejmě byste nikdy nejeli tím samým úsekem. A dá se tady udělat dokonalý okruh, čehož Mladoboleslavský železniční spolek každé léto využívá.

Hurvínek M131.1081 Mladoboleslavského železničního spolku byl v den našeho natáčení zrovna technicky indisponován, nalodili jsme se proto s kamerou na motorák slovenské řady 811, který důvěrně známe ještě od předchozího majitele, zaniklého KPT Rail. Naši jízdu začínáme ve stanici Dolní Bousov. Tady se potkávají hned čtyři tratě, z Mladé Boleslavi, z Bakova nad Jizerou, z Libuně a z Kopidlna. Před lety jsme v Dolním Bousově ostatně s Mašinfírou už jednou končili, tehdy jsme jeli právě po trati AŽD z Kopidlna.

Motorový vůz řady 811SK s přívěsným vozem BDlm

První velký turistický cíl je Sobotka s loveckým zámečkem Humprecht, který se tyčí vysoko nad městem. Rodiště Fráni Šrámka se samozřejmě honosí jeho muzeem, navštívit můžete také Almárium. Tento zvláštní název nese muzeum, ve kterém se dozvíte, že Sobotka je nejen městem spisovatelů, ale také ševců a učitelů.

Další zastávkou jsou Libošovice. Odtud se vám nabízí bezkonkurenčně nejlepší pěší cesta ke hradu Kost. Po žluté turistické značce to je jen 2,5 kilometru. Pokud byste se vydali po mezi zpět podél trati, dojdete do obce Vesec u Sobotky. Že vám není tohle jméno povědomě? A co takhle Liptákov. Ano, právě tady se natáčel legendární film Jára Cimrman ležící, spící.

Za Libošovicemi se na chvíli ponoříme do lesa. Uprostřed něj potkáváme zastávku Malechovice. Pokud byste vystoupili tady a vyrazili na severovýchod (po modré), dojdete po 45 minutách ke zbytkům skalního hradu Nebákov. Od něj je to jen kousek ke Keltskému opidu Semín. V replice starodávného sídla najdete hned několik expozic, například výstavu achátů a polodrahokamů, skla a lidové keramiky nebo fotoobrazů Českého ráje.

Ze Semína se můžete vydat ještě dál, ke zřícenině hradu Trosky. Vzdušnou čarou jsou věže Panna a Baba jen dva kilometry, pěšky zhruba pět. Navíc se můžete pokochat malebným Podtroseckým údolím.

K Troskám se můžete vydat také ze stanice Mladějov v Čechách (neplést s Mladějovem na Moravě). Po modré a zelené nebo jen po modré turistické značce je to od vlaku asi nejblíž, pouhých 5,5 kilometru.

A máme tu další lesní zastávku, Hrdoňovice. Ta je zase nejlepší k tůře do Prachovských skal. Nejprve po žluté a pak po červené značce jste tam coby dup, vždyť jsou to ani ne čtyři kilometry. Navíc po cestě potkáte zříceninu skalního hradu Pařez.

Lesní zastávka Hrdoňovice

Blížíme se k Libuni, zleva se k nám připojuje vlečka z pískovny, kde se těží speciální písky, slévárenské, sklářské nebo písek pro plážový volejbal. Těsně před stanicí potkáváme také dráhu z Turnova.

V Libuni se v sezoně 2023 dalo přestupovat mezi výletními vlaky Mladoboleslavského železničního spolku a Kolej-klubu. Jejich motorák jezdí z Turnova do Lomnice nad Popelkou. Tuto trasu jsme už s kamerou také projeli, podívat se můžete zde.

Zatímco dráha do Lomnice stoupá za Libuní prudce vzhůru, dráha do Jičína pokračuje zvlněnou krajinou. První zastávkou v tomto úseku jsou Jinolice. Když vystoupíte právě zde, dostanete se k Rumcajsově jeskyni. Musíte se nejdříve vydat po zelené a pak žluté značce směrem ke zřícenině hradu Brada. Po necelých 200 metrech za rozcestím Pod Přivýšinou zahnete doprava a už jste tam.

Za Jinolicemi je už znát, že projíždíme kulturní barokní krajinou, její dominantou je vrch Zebín s barokní kapličkou svaté Máří Magdalény. Po roce 1968 si z ní sovětští vojáci udělali terč a téměř ji zničili, díky místním obyvatelům se ale naštěstí dochovala dodnes.

Barokní Valdštejnova krajina kolem Jičína. Vpravo vrch Zebín s kapličkou

Ze zastávky Železnice můžeme navštívit stejnojmenné město. Najdeme tady především místní vlastivědné muzeum s mnoha expozicemi. Prohlédneme si třeba roubenou chalupu z roku 1789, kupecký krám nebo školní třídu ze 2. poloviny 19. století.

Baroko na nás dýchne také kolem zastávky Jičín zastávka. Nejprve mineme bývalý Kartuziánský klášter z roku 1627, který založil sám Albrecht z Valdštejna. Dnes je to velmi známá věznice Valdice, samozřejmě veřejnosti běžně nepřístupná. Za zastávkou si přímo z vlaku můžeme prohlédnout takzvanou Valdštejnskou lodžii, letohrádek vystavěný v letech 1630 až 1634. K letohrádku přiléhá ještě park Libosad a z Jičína k němu vede monumentální lipová alej.

A už jsme ve stanici Jičín. Sem jsme nedávno dojeli z Hradce Králové. Jestli Jičín neznáte, určitě ho navštivte, lákadel má nespočet. Za zmínku určitě stojí Valdštejnovo náměstí s podloubím, Valdická brána, rozhledna Milohlídka, Městské muzeum nebo zrekonstruovaný Biograf Český Ráj. Děti samozřejmě nesmí vynechat Rumcajsovu ševcovnu a v létě koupaliště u rybníku Kníže.

Stanice Jičín

Za stanicí Jičín mineme odbočku na původní jičínské nádraží a za městem se od naší trati oddělí dráha do Ostroměře. Naše koleje vedou obdělávanou krajinou, která se ale pomalu mění na rovinu Polabí. Téměř v každé obci mají zámek, většina z nich je ale v soukromých rukách, takže jsou nepřístupné. Ani z cukrovarské tradice toho už moc nenajdeme, všechny cukrovary byly do konce 20. století zbořeny.

Stanice Kopidlno si zatím zachovává původní vzhled bez masivních nástupišť a modrého zábradlí. Dnešní díl zde po 46 kilometrech ukončíme, a to přesto, že motorák Mladoboleslavského železničního spolku pokračoval dál do výchozí stanice. Trať AŽD mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem už ale máme natočenou. Vy si ji můžete projet zde, dokončíte tak okruh Českým rájem.

Okružní jízda okolo Humprechtu rozhodně stojí za to. Ať už z vlaku nevystoupíte a bude sledovat krajinu jen z okénka nebo dáte na naše rady a navštívíte nějakou tu pamětihodnost.