Zapřený hrad v Popelce i pieta báby pod kořenem. Nadšenec loví lokality z natáčení

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Stopnout záběr z filmu, vytisknout ho jako fotku a tu pak přidržet v místě, odkud scénu snímala kamera. Zní to jednoduše, ale i s přípravou to zabere spoustu času. Odměnou jsou zážitky, které Marek Mičke posbíral během tří let jako autor projektu Filmové políčko.