V Thunovské ulici natáčeli Adélu, Návštěvníky s Renem i Českou spojku

Thunovská ulice je ze začátku úzká. Právě v tomto místě se procházel filmový Amadeus. O kousek výš je vězení, z něhož utekli Jean Reno a Christian Clavier ve filmu Návštěvníci 3: Revoluce.



Malostranská ulice pak pokračuje do kopce, který vybíhali Chris Rock a Anthony Hopkins v České spojce i marveloví Falcon a Winter Soldier.

„Cestou je hospoda U Krále Brabantského, kam zašli komisař Ledvina a Nick Carter na lahůdkový suchý buřty ve filmu Adéla ještě nevečeřela, no a ty pak můžete vyběhat podobně jako Jirka Macháček ve Vratných lahvích,” říká zakladatel projektu Filmové políčko rozjel Marek Mičke.

Projekt vznikl v lednu a postupně nabývá na oblibě. Jeho autor vytiskne fotku z jednoho záběru, a pak se s fotoaparátem vrací na místo natáčení a do svého záběru snímek přesně napasuje. Lidé pak mají názorné srovnání, jak lokace vypadala tehdy a jak vypadá dnes.

„Vždy mě bavilo hledat filmová místa. Když jsem nějaké našel, představoval jsem si, jak se tam herci pohybovali, a bůhvíproč mě tahle ujetá zábava bavila. No a spojení té reality a obrazu z filmu se mi hrozně zalíbilo poté, co jsem na podobný koncept narazil u zahraničního účtu Stepping through films. Přišlo mi jako skvělý nápad tohle udělat pro Česko, protože tady máme tolik krásných míst, kde se točily nádherné filmy,“ řekl Mičke webu Metro.cz.