Trvá to i řadu let, popisuje umělecký šéf festivalu, jak lákají hvězdy do Varů

Nedávno jste vypočítal, že za dobu, co se věnujete výběru filmů pro karlovarský Mezinárodní filmový festival, jste jen ve Spojených státech absolvoval téměř tisíc schůzek. Jak jste k tomu číslu došel?

Mám rád takovéto statistiky, přestože jsou jen velmi přibližné. Jsou to schůzky v Americe s tamními spolupracovníky. Ať už jde o publicisty, manažery nebo agenty případných hostů či umělců, po nichž toužíme. Začalo to na podzim 2005 a od té doby jezdíme s Kryštofem Muchou (výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, pozn. red.) do New Yorku a Los Angeles dvakrát ročně – vždy na týden –, kdy máme zhruba čtyři schůzky denně. Celkově to tedy vychází okolo 980…

Dodneška se setkáváme s pozitivními ohlasy, že jsme Johnnyho Deppa do Karlových Varů pozvali.