Matt Damon odmítl roli v Avatarovi, lituje toho dodnes

Kdyby Damon býval přijal hlavní roli Jacka Sullyho, kterého si nakonec zahrál Sam Worthington, odnesl by si zhruba 250 milionů dolarů. Dnes odmítnutí této role nazývá „tím nejhloupějším, co kdy herec za historii herectví udělal.“

Zoe Saldana, s níž by se v tomto filmu potkal v roli princezny Neytiri, jej následně začala ujišťovat, že své kariéře tím určitě neuškodil. Na to jí Matt odpověděl žertem: „Víš, co za film by z toho bylo, kdybych tam hrál já?“

Celkově film Avatar vydělal přes dvě miliardy dolarů a podobně úspěšné se ukázalo být i jeho pokračování. „Celou dobu to beru jako požehnání, že mě vybrali, že za tím stálo hodně úsilí a úspěch na konkurzu. Nejsem Matt Damon, odmítat Avatary bych si jen tak nedovolila,“ řekla k tomu Zoe Saldana.

Režisér Cameron loni prohlásil, že i on se snažil Damona ohledně tohoto kariérního přešlapu utěšit.

„Pořád si to hrozně vyčítá,“ řekl Cameron v rozhovoru pro BBC Radio. „A já mu říkám – Matte, jsi prakticky jedna z největších hereckých hvězd na světě, tak se přes to nějak přenes. Čekala ho tehdy tvorba dalšího filmu s Bournem, který měl naplánovaný a nedalo se s tím nic dělat. Bohužel proto musel odmítnout.“