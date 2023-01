Modrá není jen dobrá. Třetí Avatar představí zlé ohnivé domorodce

Zatímco druhý Avatar se měsíc po premiéře pomalu prokousává mezi nejvýdělečnější snímky všech dob (aktuálně mu patří už sedmé místo), napovrch pomalu vyplouvají informace k chystanému pokračování.

Třetí snímek z fiktivního světa Pandora se do kin dostane před Vánocemi roku 2024, konkrétně 20. prosince. Ponese patrně název Avatar: The Seed Bearer, což lze volně přeložit jako nosič semen či nositel semene. Vzhledem k tomu, že čeští distributoři u dvojky přistoupili k zachování původního názvu, bude tomu patrně i u třetího dílu filmové franšízy.

Režisér James Cameron nedávno francouzským médiím prozradil něco k ději chystaného pokračování. Zatímco první Avatar představil kmeny Na’vi žijící v lese a druhý pak jejich přímořské příbuzné, třetí díl nabídne kmeny, jejichž nejbližším elementem bude oheň.

Takzvaný Lid popela navíc poprvé divákům představí negativní vlastnosti domorodců Pandory. „Chci ukázat Na’vi i z jiného úhlu, protože dosud jsme viděli jen jejich dobré stránky. V prvních dvou filmech se špatně chovají pouze lidé a kmeny Na’vi jednají čistě pozitivně. Ve třetím Avatarovi to uděláme obráceně,“ slibuje Cameron.

„Prozkoumáme také nové světy a zároveň budeme pokračovat v příběhu hlavních postav. Mohu slíbit, že poslední díly budou nejlepší. Ty úvodní byly v podstatě jen způsobem, jak prostřít stůl před podáváním jídla,“ láká slavný režisér, pro kterého je svět Avatara vrcholným dílem jeho veleúspěšné kariéry.

Diváci se tedy mohou těšit i na příběh nadále se větvící rodiny Jakea Sullyho. Cameron jejich osudy a snahy ochránit své bližní přirovnal k mafiánskému seriálu Rodina Sopránů. Ve třetím díle se Jakeova rodina bude nadále zdržovat v rybářské vesnici kmene Metkayina a opět bude bránit planetu Pandora před lidskou hrozbou, především v podání klonu plukovníka Quaritche. Snímek se však konečně bude zabývat i tajemstvím obklopujícím narození nevlastní dcery Kiri, jak naznačuje web US magazine. Tato linka nebyla ve dvojce vůbec vysvětlena.

V novince, která se natáčela současně s aktuálně promítaným pokračováním, se nově objeví Michelle Yeohová, David Thewlis nebo Oona Chaplinová. Své role si znovu zopakují Sam Worthington, Zoe Saldaña, Kate Winsletová, Sigourney Weaverová či Stephen Lang.

Že má Cameron v hlavě námět na čtvrtý a pátý díl, je známé poměrně dlouho. Natáčení toho čtvrtého ovšem režisér podmínil úspěchem aktuálního dílu Avatar: The Way of Water. A i když režisér ustoupil od původně plánované podmínky, že snímek musí utržit dvě miliardy dolarů, dvojka už překonala miliardu a půl a je na dobré cestě tento závazek splnit. Na vrcholu žebříčku nejvýdělečnějších filmů bez započítání inflace nicméně nadále dlí první Avatar, který dosud vynesl bezmála tři miliardy.

Části čtvrtého dílu ovšem vznikaly už během natáčení dvojky a trojky. Předpokládané datum premiéry je údajně stanoveno na 18. prosince 2026. Pětka by se pak v kinech mohla objevit 22. prosince 2028.

BBC už v roce 2018 odhalila všechny plánované názvy dalších dílů. Vzhledem k tomu, že se v případě dvojky trefila, dá se předpokládat, že uniklé názvy odpovídají skutečnosti. Diváky tak postupně čeká Avatar: The Seed Bearer (třetí díl), Avatar: The Tulkun Rider (čtvrtý) a Avatar: The Quest for Eywa.

Ohledně případného natáčení šestého a sedmého dílu je už Cameron realistický a s ohledem na svůj věk plánuje režisérskou štafetu předat dál.