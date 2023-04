Takhle se nezasmáli patnáct let. Matt Damon a Ben Affleck zase točí spolu

„Žena mi tehdy jednoho dne řekla, že takhle mne neslyšela se smát nejméně patnáct let,“ vzpomínal Damon na obnovenou spolupráci s Affleckem, ze které následně vzešel historický snímek v režii Ridleyho Scotta. „Tehdy jsme si řekli, proč to vlastně neděláme častěji? A když vám táhne na padesát, tak se prostě musíte rozhodnout: buď se to stane vaší prioritou, anebo to už navždy pustíte k ledu.“

Časy, kdy si oba začínající herci vedli společný bankovní účet, aby následně učarovali Hollywoodu snímkem, ve kterém exceloval Robin Williams, jsou totiž opravdu už dávno pryč. Mattu Damonovi je nyní padesát dva let, Benu Affleckovi táhne na jedenapadesát.

Více než pětadvacet let poté je ale dvojice zjevně definitivně znovu pohromadě. Do kinodistribuce totiž právě vstupuje snímek Air: Zrození legendy. Film vyprávějící o vzniku legendární spolupráce mezi Michaelem Jordanem a firmou Nike pochází zcela z jejich dílny: Affleck režíruje, Damon hraje a pod scénářem jsou opět podepsáni oba dva.

Matt Damon, Robin Williams a Ben Affleck s Oscary za snímek Dobrý Will Hunting

Agentura AP upozorňuje, že snímek v produkci Amazon Studios je jen první etapou dlouhodobé spolupráce. Jedná se totiž o první dílo nového filmového studia Artist Equity, ve kterém Damon působí jako šéf obsahu a Affleck jako generální ředitel. Společnost si dala za cíl „dostatečně oceňovat tvůrce a klíčové členy filmového štábu“ a oprostit se tak od klasického byznysového marastu.

„Je tu velká skupina opravdu dobrých tvůrců, kteří jsou dlouhodobě podhodnocováni a nedostatečně oceňováni. A jsou to právě oni, kdo ve výsledku dělá film kvalitním,“ přemýšlí Affleck. „Chceme k nim takto přistupovat: Vy jste ti, kdo zaslouží ocenění. Vy děláte to pravé umění a krásu,“ pokračuje.

A že se Damon s Affleckem nevydali špatným směrem, naznačují první reakce na Air. Společnost Amazon je snímkem určeným původně pouze pro streaming tak nadšena, že je uvolnila i do kinodistribuce.

Nadšení z filmu je patrně jedním z důvodů, proč Affleck vypadá po letech opravdu šťastně, všímá si AP. Naráží tak na sérii fotografií a videí šířících už roky po internetu hercovu zakaboněnou tvář – konstantu, která se za poslední desetiletí stala regulérní memem.

Není divu, herec má za sebou vzestupy a pády. Osobní i umělecké. Zatímco v jednu chvíli třímal Oscara jako producent vychvalovaného Arga, v jinou sbíral kritiku a posměch za roli Batmana. Nikdy navíc neskrýval své problémy s alkoholem. Nyní se však zdá opět na vrcholu.

Ve snímku Air: Zrození legendy se vedle Damona představí Jason Bateman, Chris Tucker, Chris Messina, Julius Tennon a Viola Davisová. Právě ona přitom pomohla Afflecka přesvědčit, aby si po letech znovu vzal svou bývalou snoubenku Jennifer Lopez, což má patrně s hercovým současným stavem hodně co do činění.

Matt Damon a Viola Davisová ve snímku Air: Zrození legendy

Davisová v očekávaném filmu ztvárnila matku slavného basketbalisty. Z původně malé role se nakonec stala významný herecký part. A to přímo na nátlak samotného Jordana. Basketbalová legenda totiž doslova trvala na tom, že roli matky může hrát jedině ona.

Davisová si spolupráci s Affleckem, Damonem a jejich novou společností více než pochvaluje. „Vracejí filmové řemeslo zpátky umělcům, tedy tam, kam patří,“ říká herečka. „Jako umělec totiž na své cestě musíte překonat spoustu překážek a tou největší z nich je byznys sám. Jakmile dosáhnete určité úrovně, potřebujete autonomii,“ dává jim zapravdu.

Dalšími projekty společnosti Artist Equity bude film „The Instigators“ s Mattem Damonem a Affleckovým bratrem Caseym, kterého dobře zná naše festivalové karlovarské publikum. A dále snímek „Unstoppable“ s Jennifer Lopez. „Ačkoli byl její herecký rozsah k vidění třeba ve filmu Zlatokopky, Hollywood dosud její talent nedokázal plně využít,“ upozorňuje AP.

Jennifer Lopez a Ben Affleck na premiéře snímku Air: Zrození legendy (27. března 2023)

Nyní ale do kin vstupuje Air. Tedy snímek z časů, kdy společnost Nike z uctivé vzdálenosti hleděla na záda svým konkurentům Converse a Adidas. Její vedení však tehdy vsadilo na neotřelý přístup, který je nyní ve světě marketingu naprostým standardem: Michael Jordan nebyl jen nositelem jejich výrobku, stal se doslova jeho ztělesněním. „Dneska je pro celebrity zcela přirozené, že jsou značkami,“ upozorňuje Affleck.

A dobře se tedy nyní daří i obnovené značce Damon-Affleck. „Cítíte k nim náklonnost, protože to samé panuje mezi nimi,“ zdůrazňuje AP a upozorňuje, že v Air je to poprvé, kdy Affleck Damona režíruje.

Sám Affleck přiznává, že by bez Damonovy podpory jeho režie nebyla taková, jaká ve výsledku je. „Bylo od něj velmi laskavé, jak se ke mně na place choval. Charakterizuje to vlastně způsob, jak se ke mně chová celý život,“ popisuje Affleck. Matt Damon však na jeho vřelá slova reaguje s přátelským šťouchancem: „Podrýval jsem tě totiž vždycky jen za tvými zády.“