Harry Potter se nejspíš dočká seriálu, každé knize věnují jednu řadu

Se zprávou přišel web agentury Bloomberg, který se odkazuje na své zdroje. Filmový gigant, pod který spadá i HBO a jeho streamovací služba HBO Max, by prý na seriálu o Harrym Potterovi postavil novou streamovací strategii. Tu odhalí ještě tento měsíc a chce s ní lépe konkurovat Netflixu a Disney+.

Chystaná strategie by měla být dle Bloombergu založena na novém vlastním materiálu, který bude postaven na známých příbězích a postavách. Warner Bros. totiž disponuje obrovským archivem, do kterého vedle dosavadního filmového světa postaveného na Rowlingové tvorbě patří třeba filmový Pán prstenů, Batman, Superman či Wonder Woman.

Součástí názvu nové streamovací služby bude patrně slovo Max v návaznosti na zmíněnou a zavedenou platformu HBO Max. Warner Bros. ji prý hodlá plnit novým obsahem spíše z menší míry, místo kvantity se chce zaměřit na kvalitu a vysokorozpočtové projekty.

Vedle diskutovaného Harryho Pottera prý dojde i na novou filmovou sérii Pána prstenů. Současné vlajkové lodě HBO, tedy seriály Last of Us, Bílý Lotos či Rod draka, by však měly nadále zůstat pod touto značkou.

Výkonný ředitel Warner Bros. David Zaslav a šéf HBO Casey Bloys prý nyní přímo s Rowlingovou řeší, aby se na vzniku nového seriálu podílela. „Dohoda ještě nebyla uzavřena,“ dodává Bloomberg. Samotná filmová společnost tato zjištění odmítla komentovat.

„Autorka by se měla vzniku seriálů účastnit, aby měla jistotu, že zůstávají věrné předloze. Nebude ale na place každý den a určitě nebude fungovat ani jako tvůrce seriálu,“ uvádějí zdroje Bloombergu, které nechtějí být jmenovány, dokud nebude vše oficiálně domluveno. „Sama Rowlingová totiž v dnešní době kvůli svým poznámkami o trans komunitě způsobuje kontroverzi,“ dodává agentura.

Knižní série o Harrym Potterovi patří mezi nejprodávanější knihy všech dob. Na jejím základě vzniklo vedle dalších produktů i osm úspěšných filmů, které celosvětově na vstupenkách vydělaly přes sedm a půl miliardy dolarů. Aktuálně se daří i nové počítačové RPG hře Hogwarts Legacy.