Ta pravá od Mattela? Narůžovělý film Barbie vzbuzuje očekávání i otázky

„Hi Barbie!“

„Hi Ken!“

Leckdo si asi při zhlédnutí nového traileru k očekávanému filmu Barbie vzpomněl na stejnojmennou obskurní píseň a klip dánsko-norské europopové skupiny Aqua z roku 1997.

Aktuální snímek s Margot Robbie a Ryanem Goslingem ostatně taktéž zve do plastového světa dlouhonohých panenek od firmy Mattel. Úporně umělohmotná stylizace, narůžovělá barva, plastové propriety od namodralých surfovacích prken, přes růžové kabriolety až po barevnou duhu nad zaslíbeným Barbie Landem.

Bude ale snímek, který vstoupí do kin v druhé polovině července, opravdu jen poctou tomuto světu? Že vše nebude skutečně tak „růžové“ naznačují jména tvůrců. Vedle zmíněných hereckých jmen Robbie a Goslinga, kteří mají za sebou velkofilmy od Tarantina či Chazella, zaujmou autoři scénáře. Je jím totiž partnerské duo Noah Baumbach a Greta Gerwigová. Ta stojí i za režií.

Dvojice naposledy zaujala v náročném mysteriózním dramatu Bílý šum - Baumbach napsal scénář a režíroval, Gerwigová se zde objevila po boku Adama Drivera v hlavní roli. Baumbach má dále na svém režijním kontě třeba oceňovanou Manželskou historii, Gerwigová režírovala a psala scénář k oceňovaným filmovým dramatům Malé ženy a Lady Bird.

Své napoví už nově zveřejněný trailer, do kterého tvůrci ukryli velké množství narážek na skutečné doplňky slavné panenky, růžovou Sochu svobody a ve kterém zní plážový hit Beach Boys Fun Fun Fun. Plastová deska nazvaná Barbie Sounds tak patrně odkazuje na slavnou desku kapely Pet Sounds. Zaujme i detail na nohy Margot Robbie - když se zuje z růžových podpatků, zůstane stát pouze na prstech. Tedy stejně jako to má slavná panenka ve skutečnosti.

Ještě před trailerem měli možnost diváci zhlédnout teaser, který si celý tropí šoufky ze slavné scény Kubrickovy klasiky 2001: Vesmírná odysea:

O ději filmu toho příliš známo není. V původní verzi, kde ještě měla hlavní roli hrát Amy Schumerová, mělo jít o zápletku, ve které se Barbie dostane ven ze svého perfektního světa a hledá si cestu v tom reálném. „Lidé absolutně netuší, co od filmu čekat. Myslím, že tak to získává ty správné vibrace,“ potvrdil herec Will Ferrell, který se zde objeví v roli šéfa Mattelu.

Herec Simu Liu pak naznačil, že snímek pojednává především o „vnitřní kráse“. Režisérka Gerwigová si prý dala při castingu hodně záležet na diverzitě a inkluzi, jak jej cituje web People.com. Ryan Gosling pak ke scénáři uvedl, že nic lepšího dosud nečetl.

Sama Gerwigová před časem přiznala, že nabídka na „áčkovou“ režii a s ní spojená vysoká očekávání ji zpočátku vyděsila. „Dobře jsem si uvědomovala, že to bude opravdu teror. Teror, co k těm nejlepším věcem patří. Bojím se toho,“ uvedla a dodala, že stále osciluje mezi pocity: „Toto může být konec mé kariéry.“ a „Dobře, přesně tohle bych asi měla udělat.“

Která z těchto variant se ukáže jako správná, zjistíme letos v létě.