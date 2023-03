Čekali, že se budeme krčit s biblí v ruce. Detailní pohled na Masakr ve Waco

Jako největší přestřelku na americké půdě od občanské války označuje třídílný dokument Masakr ve Waco třicet let staré události okolo texaské usedlosti Mount Carmel Center nedaleko města Waco.

Státem nařízená domovní prohlídka sídla sekty Davidiánů z 28. února 1993 se totiž během několika vteřin strhla v nekoordinovaný konflikt, při kterém zahynulo devět lidí. Čtyři agenti ATF (Úřad pro alkohol, tabák, palné zbraně a výbušniny) a pět příslušníků společenství. Zraněných bylo přes dvacet.

Rutinní akce, při které chtěli agenti ATF využít momentu překvapení, vtrhnout do komplexu a zajistit nelegálně upravované zbraně, se tak zvrhla v bezprecedentní masakr. Mediálně sledované akce se následně chopila FBI, která davidiánský komplex po 51 dní neúspěšně obléhala.

Ač se během tohoto času povedlo díky neustále komunikaci mezi vyjednavači a vůdcem sekty Davidem Koreshem některé Davidiány z komplexu dostat, skončila akce neuvěřitelným fiaskem.

Bezpečnostní složky se totiž 19. dubna rozhodly pro finální úder pomocí tanků vstřikujících slzný plyn. Po šesti hodinách razie a demolování zdí budov však začal komplex nekontrolovatelně hořet, což mělo za následek nejen konec Mount Carmel Center ale především smrt 76 členů sekty včetně samotného Davida Koreshe. Uvnitř budov bylo následně nalezeno přes 150 zbraní a 8 tisíc kusů munice.

Třicet let poté přináší Netflix v režii Tillera Russella třídílný dokument, který celou událost mapuje do nejmenších detailů. V dynamickém střihu plném autentických a nikdy neviděných záběrů totiž proti sobě staví výpovědi zasahujících agentů a přeživších členů sekty.

„Rob Williams se na své pozici zvedl a vypálil na toho chlapíka, co po mně střílel,“ popisuje události jeden z agentů ATF, který onoho 28. března opouštěl místo činu s vážným poraněním. „Střelba ustala. Jenže přitom odhalil svoji pozici... Zasáhli ho do hlavy a zabili. Byl to tak hodný kluk. Den před jeho 26. narozeninami,“ sugestivně popisuje vysloužilý agent.

„Říkali si, že to bude snadné, protože se budeme všichni krčit v rohu a svírat bible,“ komentuje pak symbolicky blamáž prvního dne jedna z přeživších členek Davidiánů. Vůdce sekty a milovník zbraní David Koresh se totiž na finální střet se světem připravoval dlouhodobě. Ta samá členka jen o několik záběrů předtím popisuje smrt svého dědečka Perryho, jenž po zranění žádal uvnitř komplexu o ránu z milosti.

Davidiáni Sekta vznikla ve 30. letech minulého století jako odnož Adventistů sedmého dne. Jejich základnou byl ranč, který pojmenovali Mount Carmel po stejnojmenném pohoří v Izraeli. V roce 1988 se do čela postavil Vernon Howell. Směnil si jméno na David Koresh a prohlásil se mesiášem, který zahájí apokalypsu nevěřícího světa. Příjmení Koresh zvolil podle Kýra II., zakladatele Perské říše a osvoboditele Židů z Babylonského zajetí. Křestní jméno zvolil podle krále Davida. Koresh všem mužům kromě sebe zakázal požívání alkoholu a jakékoliv sexuální kontakty s ženami. Sám žil v mnohoženství a podle svědectví měl sex i s nezletilými členkami Davidiánů. Jeho cílem bylo zplodit 24 dětí, které by po Apokalypse převzaly vládu nad světem. Sídlo sekty přejmenoval na Ranč apokalypsy a začal na něm shromažďovat zásoby jídla a velké množství zbraní. Zdroj: Wikipedia

„Perry nezemřel na střelné zranění. Perry byl přenesen ze Země,“ upřesňuje pak zcela v duchu terminologie sekty její kolegyně. V dokumentu Masakr ve Waco totiž promlouvají celkem tři tehdejší členové Davidiánů (Branch Davidians), tedy odnože vycházející z Adventistů sedmého dne. Díky jejich výpovědím tak dokument i po letech dává nahlédnout do myšlení členů společenství, pro které byla policie ďáblové a svět tam venku označovali jako Babylon.

„O událostech ve Waco už samozřejmě vzniklo spoustu dokumentů i dramatických ztvárnění, tento si však pomáhá novými záběry z vyjednávací místnosti i zvukovými nahrávkami z archivů FBI. Dokument tak nabízí extrémně detailní scénář jedné americké noční můry,“ pochvaluje si autentičnost novinky Netflixu recenzentka britského Guardianu.

Dále upozorňuje, že oproti předchozím filmovým pokusům, se aktuální dokument příliš nevyžívá v osobě Davida Koreshe a mediálně vděčného kultu osobnosti, který okolo sebe vytvořil. „Je to osvěžující změna proti přemíře takového obsahu ve streamovacích službách.“

I tak se však o údajně charismatické osobnosti vůdce sekty, který pojímal za své manželky svých svěřenců, dozvědí diváci dost. Po prvním dílu popisujícím úvodní incident, se totiž druhý díl zaměřuje právě na východiska celé události a život sekty v Mount Carmel Center. „Vzpomínám si, že studium bible trvalo celou noc a ženy zůstávaly vzhůru v naději, že právě je si sebou vezme do postele,“ přiznává zde nepokrytě jedna ze členek.

Závěrečný třetí díl pak popisuje zmíněné finální události, které hrozivě navýšily počet obětí jedné z největších blamáží v historii amerických ozbrojených složek.