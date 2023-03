Jako trhlina v časoprostoru. Netflix nabízí tři teorie zmizení letu MH370

Čtyřicet minut po půlnoci místního času to ve středu 8. března bude devět let, co se Boeing 777 letící z Kuala Lumpuru do Pekingu vydal nad Jihočínské moře. Na palubě vedle dvanáctičlenné posádky nesl 227 pasažérů z Malajsie, Číny, Indonésie, ale i Austrálie, Francie, Kanady či Ukrajiny.

Po čtyřiceti minutách letu se zkušený pilot Zaharie Ahmad Shah naposledy ohlásil malajsijským operátorům a následně vletěl do vietnamského vzdušného prostoru. Od té doby se s letem nepodařilo spojit.

Co se dělo pak, je už celých devět let předmětem spekulací. Jak mohlo v dnešní době něco tak velkého, jako je dopravní letadlo, jednoduše zmizet ze světa?

Podobné otázky si klade i nový projekt Netflixu nazvaný MH370: Ztracené letadlo. Třídílný dokument znovu vykresluje momenty, které tehdy sledoval celý svět. Tedy vířící spekulace, bezradnost odborníků a vyděšené tváře pozůstalých, kteří na své blízké čekali na pekingském letišti.

„Je to ta největší letecká záhada všech dob,“ upozorňuje režisérka dokumentu Louise Malkinsonová. „Žijeme ve světě plném mobilů, radarů, satelitů a nejrůznějších způsobů sledování. Bude to už devět let. Vědět tak málo je skutečně neobvyklé,“ pokračuje.

„Letadla mohou vzlétnout, letadla mohou spadnout. Co ale nedělají, je jen tak zmizet z povrchu zemského. Je to jako trhlina v časoprostoru,“ láká trailer na novinku.

Dokumentární série nejdříve podrobně popíše oficiálně přijímanou verzi osudu daného letu, která vychází ze zpráv radarů a geostacionární družice. Tedy, že se let MH370 po vletu do vietnamského prostoru prudce otočil zpět nad Malajský poloostrov a zamířil nad Andamanské moře.

Podle výstupů z družice se zde letadlo stočilo na jih a vydalo do širých vod Indického oceánu. Palivo mu mělo dojít někde v jeho jižní části mezi jihozápadní Austrálií a Antarktidou. Oficiální verzi podporují úlomky letadla, které oceán vyplavil na pobřeží Mauricia, Reunionu a Mozambiku.

Takový scénář a profesionálně provedené manévry podporují teorii, že tento čin udělal pilot letadla zcela záměrně. První část seriálu nazvaná Pilot proto zkoumá, zda se Zaharie Ahmad Shah skutečně plánoval stát masovým vrahem a proč si doma na svém leteckém simulátoru tuto cestu předem procházel.

Následující dvě epizody ale oficiální verzi zpochybňují a poukazují na nesrovnalosti některých detailů.

Druhý díl Únos proto pracuje s teorií amerického novináře Jeffa Wisea, který se specializuje na letectví a který tvrdí, že změnu směru byli odpovědní ruští agenti, kteří chtěli odvrátit pozornost světa od anexe Krymu.

Třetí část nazvaná Zachytit pak nabízí teorii francouzské žurnalistky Florence de Changyové, která spekuluje, že letadlo bylo sestřeleno nad Jihočínským mořem americkou armádou, aby se do Číny nedostal záhadný náklad, který údajně neslo.

Obě teorie ovšem zpochybňují důkazy v podobě nalezených trosek a radarových záznamů. Vše je prý součástí jednoho kolosálního podvrhu.

„Je jen velmi tenká hranice mezi kladením otázek a vytvářením konspirací a poslední dvě epizody ji vědomě kopírují. Wise i De Changyová přiznávají, že jim obě teorie taktéž připadají přitažené za vlasy,“ upozorňuje britský deník Guardian.

Režisérka uvedla, že obě teorie uvádí v život i proto, aby poukázala na osud všech pozůstalých, kteří devět let marně hledají odpovědi na své otázky.

Seriál prý není „jen o tom, co se stalo“. „Je i o lidech, které to posledních devět let pohltilo... Jde nám i o to, co taková záhada udělá s lidmi, kteří jsou do ní zapojeni,“ upozorňuje režisérka.

„Dokumentární série skutečně neskládá důkazy jako tetris. Spíše se pomalu pohybuje v bludišti faktů, dohadů, prázdnoty a smutku,“ hodnotí seriál britský deník. Dodává ovšem, že hlavní události (a to včetně sestřelení dalšího letu malajských aerolinií ruským vojenským zařízením nad Ukrajinou v červenci 2014) popisuje v celkové stopáži tří hodiny poměrně chronologicky. Spíše než odhalení nějakého spiknutí však dokument ve výsledku přinese pocit zmatku. „Jako když příliš dlouho mžouráte do mapy s pocitem, že to musí začít dávat smysl,“ píše Guardian.

„Je velmi pravděpodobné, že letadlo leží na dně jižního Indického oceánu,“ reaguje režisérka Malkinsonová na otázku, kterou teorii považuje za nejvěrohodnější. „Ale jak a proč tam skončilo, prostě netušíme. Stále je spousta otázek, které nebyly zodpovězeny, a tak přesně nevíme, co se stalo,“ dodává.

„Vím, že některé z teorií jsou méně uvěřitelné než jiné, ale nejdůležitější podle mne je, že nejbližší příbuzní stále nemají všechny odpovědi a že tato záhada není vyřešena.“