Usměvavá bojovnice. Jinak než pozitivitou si nepomůžete, říkávala Naďa Urbánková

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Každý, kdo se s ní potkal, tvrdil, že mu vlila optimismus do žil. Taková byla zlatá slavice Naďa Urbánková. I když jí teklo do bot, neztratila humor. Kromě toho měla i nezaměnitelný hlas, který ale navždy utichl začátkem letošního února. V pátek 30. června by oslavila 84. narozeniny.