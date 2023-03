Z toho, co jste zatím zažila, dobrého i špatného, by se dalo složit i několik životů. Vy jste si v dospělosti změnila jméno a příjmení. Nesouvisí to spolu nějak?

Myslíte, že bych všechny ty zážitky chtěla rozhodit mezi víc osob? To snad ne... (směje se). Jméno jsem si změnila po zralé úvaze ve dvaadvaceti.

Řekla mi: „Už jsem o tom slyšela od více svých klientek, ale nemůžu s tím nic dělat, leda že byste si je sama sehnala a dala to do novin“. Zjistila jsem, že jsem na to sama.