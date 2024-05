Manželka Richarda Krajča myslí víc na sebe. Děti už nemají takový servis

Vypadala skvěle. Zatímco modely jejího manžela jsou často kontroverzní, scenáristka, režisérka a momentálně především spisovatelka Karin Krajčo Babinská je pokaždé oblečena dokonale.

„Po ránu ještě kašlu, takže to vypadá, jako bych kouřila čtyřicet cigaret denně, ale to už je jenom takové dočišťování, v podstatě jsem zdravá,“ hlásila na premiéře minisérie Iveta v pražském kině Lucerna. Nemoc, která u ní naplno propukla během rodinné dovolené v Dubaji, nakonec vnímá jako obrovský dar. „Uvědomila jsem si, co je v životě důležité a co ne. A jenom ta prostá radost, že jsem na vzduchu, ujdu deset metrů tam a zpátky aniž bych měla pocit, že omdlím, je skvělá.“

Karin Krajčo Babinskou postihl těžký oboustranný zápal plic. Bohužel, k lékaři přišla pět minut po dvanácté. Naštěstí se ale ze všeho dostala. „Nelituji toho, co se mi stalo, protože od té doby jsem nezažila ráno, abych nemyslela i na sebe. Dělám dechová cvičení podle Wim Hoffa, která mi velmi pomohla už v té akutní fázi nemoci, pak si zamedituji a teprve potom vykročím do nového dne. A naučila jsem se mnohem víc říkat ne našim dětem. Místo, abych je ráno odvezla do školy autem, pošlu je na autobus a jdu radši udělat něco pro sebe. Nastavuji ty hranice tak, abych své tělo a zdraví neohrožovala,“ říká.

Do Lucerny ji přivedl nejen výkon manžela Richarda Krajča, jenž ztvárnil v minisérii o Ivetě Bartošové jejího milence Zdeňka Macuru, ale i práce jejího expartnera Martina Douby, který stál za kamerou. Ze svazku s ním má dceru Jasmínu, zatímco Richard Krajčo si přivedl do manželství dvě děti, jež má s bývalou modelkou Martinou Poulíčkovou ve střídavé péči.

„Richard je taky rád, že jsem začala říkat ne. Opakuje, že mě už dávno upozorňoval, ať nedělám všechno a pořád, že se musím naučit i odpočívat,“ říká Karin Krajčo Babinská s tím, že slovo ne ovšem častěji vysílá k jejich dětem, než k manželovi. „Ríšu vnímám jako parťáka a partnera a ne jako čtvrté dítě v rodině, takže si myslím, že on to tolik nepociťuje.“

Richard Krajčo a Karin Krajčo Babinská na premiéře třetí řady minisérie Iveta (6. května 2024)

Aby byl Richard Krajčo milenci Ivety Bartošové víc podobný, udělali mu maskéři břicho, do úst kvůli rozšíření obličeje dali vycpávky a do očí vložili kontaktní čočky. Herec si navíc osvojil způsob, jakým si Macura odhazoval vlasy z obličeje.

„Já jsem tehdy vůbec nevěděl, co si o tom Ivetině příběhu mám myslet. Vypadalo to jako nějaké bláznivé absurdní divadlo. Nerozuměl jsem kauzám, které ji provázely v poslední fázi života, vůbec jsem se v tom neorientoval. A i když jsem ty informace nevyhledával, když se potom stalo, co se stalo, a Iveta skončila pod koly vlaku, ranilo mě to. Přesto, že jsme se nikdy nepotkali, bylo mi jí jako člověka líto. A i když si možná za to všechno, co se kolem ní dělo, svým způsobem mohla sama, tak to pro mě jako konzumenta těch událostí bylo strašně silné a těžké,“ říká Krajčo.

Poslední nápadníci Ivety Bartošové nemají v očích veřejnosti dobrou image. Richard Krajčo se však snažil od těchto předsudků oprostit. „Šel jsem do toho jako nepopsaný list. Říkal jsem si, že k té postavě budu přistupovat tak, jako bych v té situaci byl já sám a prožíval něco podobného,“ prohlásil.

Anna Fialová a Richard Krajčo v minisérii Iveta (2024)

Když vešlo ve známost, že bude hrát Macuru, sledující na sociálních sítích mu poslali hejty. „Vyčítali mi, že jsem hrál v Národním divadle Richarda III. a teď jsem vzal roli takovéhle zrůdy. Ale mě přišlo horší hrát toho Richarda III., který vraždil děti. Zaskočilo mě, jak moc se příběh Ivety Bartošové lidí stále dotýká,“ říká.

V říjnu se role Richarda a Karin otočí. Spisovatelka bude v centru společenského dění a zpěvák jí bude dělat doprovod. Spisovatelka se totiž chystá vydat svou v pořadí už pátou knihu. Jmenuje se Čarodějky a autorka v ní mimo jiné zúročila i svoji poslední životní zkušenost.

„Je to román o generaci žen - čarodějek, které žijí na kraji lesa a každá má nějaké schopnosti, ale v tom normálním lidském měřítku. Jedna sbírá byliny, druhá zkoumá minerály, další léčí... Hlavně je to ale kniha o dobru a zlu v nás. O tom, že v každém je světlo a tma a je jenom na naší vůli, jakou cestu si vybereme. A když zvolíme tu špatnou, tak následujícím generacím bude trvat dlouho, než to napraví,“ dodala Karin Krajčo Babinská.