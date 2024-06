Díky milionovým investicím se z vesnické školy stává vyhledávané zařízení

Učitelka Vladimíra Göthová otevírá křídla tabule ve třídě deváťáků. Pod nimi se objevuje velký interaktivní panel suplující běžnou tabuli. Připomíná obrovský tablet.

„Ve výuce pracujeme i s různými animacemi, což je na takovém panelu jednodušší. Využíváme ho ve všech předmětech, od češtiny po fyziku. Musíme jít vstříc digitálním kompetencím, bez nich to už dnes nejde,“ vysvětluje Göthová, která tuto moderní techniku při výuce „své“ fyziky a chemie spouští velmi často. „Taková forma je samozřejmě hodně atraktivní i pro děti,“ doplňuje pedagožka.

Deváťáci pak v souhře s centrálním panelem, který i s příslušenstvím vyšel na více než sto tisíc korun, mohou pracovat na iPadech. Těch má puklická „základka“ k dispozici dvacet, stejně jako pevných počítačů, umístěných v klimatizované učebně výpočetní techniky. Tam nechybí ani robotické stavebnice, jež vedou děti k programování.

Základní školu v Puklicích na Jihlavsku navštěvuje celkem 150 žáků rozdělených do devíti tříd dle ročníků. Jsou z Puklic a jejich místních částí, kde žije v součtu kolem osmi až devíti set obyvatel, dojíždějí ale i z řady nespádových okolních vsí, jako je Příseka, Přímělkov, Střížov či Komárovice.

Po modernizaci už rodiče děti do Jihlavy nevozí

„Když jsem do Puklic v roce 2018 nastupovala, bylo ve škole přibližně 120 dětí. Od té doby počty stoupají,“ popisuje ředitelka školy Jaroslava Němcová.

Kapacita zařízení je 160 dětí, ale jelikož se očekává příchod silných ročníků, plánuje škola žádat o navýšení. Nepůjde však o extrémní čísla. „Chceme pořád zachovat nižší počty dětí ve třídách, abychom se jim mohli i nadále individuálně věnovat,“ upozorňuje ředitelka s tím, že nyní je průměr 16 až 17 žáků na jednu třídu.

Dříve dle jejích slov někteří rodiče z Puklic vozili své potomky třeba do Jihlavy, neboť měli pocit, že tam budou mít děti více možností. „Poté, co se nám povedlo celou školu opravit a zmodernizovat, to spousta lidí přehodnotila,“ říká Němcová.

Vybavení a úroveň vzdělávání jsou podle vedení školy minimálně srovnatelné s konkurencí z větších měst, bonusem je zmíněná možnost osobnějšího přístupu k žákům. Ne nadarmo je maskotem školy mravenec Puklík, který, stejně jako logo školy, vzešel z návrhů a hlasování dětí. „Vybrali jsme mravence, protože je také maličký, ale zvládne velké věci,“ vysvětluje ředitelka.

Obec je ochotna investovat, o školu se stará

Místní školáci jsou tradičně úspěšní i u přijímacích zkoušek na střední školy, zvláště pak v matematice. „Letos se od nás v podstatě všichni deváťáci dostali na vybranou školu,“ podotkla Göthová.

Děti mají dost možností se ve škole i volnočasově realizovat - funguje tam klub, velmi aktivní je školní parlament a v rámci družiny mají žáci i celou řadu kroužků - od keramiky přes sport a zálesáctví až po logopedii a deskové hry.

„Co se týče modernizace, sami bychom ale nic nezmohli. Máme obrovské štěstí, že je vedení obce ochotné do školy investovat, angažuje se, shání dotace,“ zdůrazňuje ředitelka.

Od roku 2020, kdy série oprav a změn vypukla, „přiteklo“ už do školy kolem 80 milionů korun. Došlo ke kompletní rekonstrukci budovy - od interiérů a vybavení tříd přes jídelnu a kuchyň až po kabinety, toalety a fasádu. Venku vzniklo multifunkční sportovní hřiště, přírodní zahrady s altánem sloužícím jako venkovní učebna, vyvýšené záhony i dětské prolézačky.

Chloubou školy je pak zcela nová, velká tělocvična s veškerým zázemím i horolezeckou stěnou. Dokončena byla v roce 2022. „Předtím se muselo chodit přes celou vesnici do sokolovny,“ upřesňuje starostka Puklic Kateřina Pauzarová, která je ve funkci, společně s místostarostkou Lucií Doležalovou, od roku 2018.

Občané investic do školy plné zuby nemají

Na zmíněné akce, které obec jakožto investor ve škole uskutečnila, museli ale Pukličtí nejprve sehnat peníze. „Bez dotací bychom se do ničeho tak velkého pouštět nemohli, ročně nám na investice zbudou v rozpočtu nějaké tři čtyři miliony. Z toho nic nepostavíte,“ konstatuje Pauzarová. Z uváděných 80 milionů tak zhruba tři čtvrtiny uhradila obec právě z dotací.

Výhodou podle starostky je, že v zastupitelstvu se na prioritách shodnou. A proti nejsou ani obyvatelé. „Když se loni dělal plán rozvoje na dalších deset let, dostali místní lidé dotazníky, kde mohli uvést, kam by měla obec investovat. A na prvním místě byla škola. To mě až překvapilo, občas jsem si totiž říkala, zda občané, jejichž děti k nám nechodí, nemají už investic do školy plné zuby,“ usmívá se Němcová.

Školáci s učiteli sbírají zkušenosti i v cizině Už i páťáci ze základní školy v Puklicích měli možnost vyrazit na výměnný pobyt do ciziny. Společně s vyučujícími a žáky druhého stupně se v dubnu vydali na týden do Lotyšska. S lotyšskou stranou škola spolupracuje v rámci programu Erasmus+. „Děti pobývaly v rodinách, musely komunikovat v angličtině, poznávaly nové kamarády i prostředí. Byla to skvělá zkušenost, i když zvláště pro ty mladší samozřejmě i dost náročná,“ popsala ředitelka Jaroslava Němcová. V roce 2023 byla totiž puklická škola úspěšná právě v programu Erasmus+ - získala přes 40 tisíc eur na pobyty žáků a zaměstnanců. „Díky tomu jsme mohli naše vyučující vyslat i na dvoutýdenní výjezdy do jazykové školy v Dublinu,“ pochlubila se Němcová. Další učitelé se zase vydali do Španělska, Německa a Lotyšska, kde sbírali zkušenosti a inspiraci ohledně výukových metod používaných v cizině. Na podobnou vzdělávací cestu vyrazily i pedagožky z puklické mateřské školy, jež nyní zamířily do chorvatského Záhřebu.

Zatímco loni mělo vzdělávací zařízení od stavebních činností a oprav klid, nyní už se nad školou opět tyčí jeřáb. „Budujeme přístavbu, kde bude nová družina s prosklenými stěnami a vstupem do zahrady, dále vnitřní odpočinková zóna s gauči a sedačkami a v patře několik odborných učeben,“ vyjmenovává ředitelka. V nich se budou školáci věnovat přírodovědě, fyzice, chemii a cizím jazykům. K dispozici jim bude i cvičná kuchyňka a dílny s ponky a nejrůznějším vybavením pro pracovní a tvůrčí činnosti.

Díky přístavbě se uvolní prostory stávající družiny pro další třídu a žáci se nově dostanou suchou nohou ze školy přímo do tělocvičny. Vše vyjde na 40 milionů korun.

„Minulý rok se nám ale povedlo získat dotaci, která z toho pokryje 36 milionů,“ uvádí starostka. O podporu žádají Pukličtí přes specializovanou agenturu, náročná příprava projektu a shánění všech podkladů je však jen na obci a jejích pracovnících.

Do chodu zařízení se zapojují i spolky a rodiče

Dobře nastavená je nejen spolupráce mezi školou a zřizovatelem, tedy obcí, ale zapojují se rovněž místní spolky a také sami rodiče.

„Když jsme v roce 2020 získali dotaci na rekonstrukci školy, dozvěděli jsme se to v červnu - a v červenci se mělo začít. Do stěhování se tehdy zapojili opravdu všichni. Zemědělské družstvo poskytlo sklad, rodiče pomáhali stěhovat, děti jsme pak museli vozit do náhradních prostor ve školách v okolí. To vše za pandemie covidu. Jen díky spolupráci všech jsme to zvládli,“ vzpomíná Němcová.

Po přístavbě školy, jež má být hotova v září 2025, přijde na řadu sousední mateřinka, kterou navštěvuje kolem šedesáti dětí. I ji čeká celková rekonstrukce, včetně zateplení, výměny oken i nové střechy, na niž přibude fotovoltaika. V suterénu navíc vznikne nová třída pro dětskou skupinu.

„To vše za 35 milionů. Máme ale požádáno o dotace, tak snad nám to zase vyjde,“ doufá Pauzarová.