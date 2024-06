Bouzková vzdorovala jedničce: Serena hrála jinak, na kanára jsem nemyslela

„Myslím, že jsem předvedla dobrý zápas, dobře jsem se do něj dostala. Rozhodlo pár míčů, první set jsem mohla otočit,“ posteskla si nad snížením z 2:5 na 4:5.

Šwiateková mnoho soupeřek dokáže doslova převálcovat. Nebála jste se, že utkání může skončit debaklem?

Když je na vlně, tak se s ní hraje hodně těžko. Ale nemyslela jsem na to, že nechci dostat kanára. Člověk musí věřit ve svou hru, protože když jsou nějaké spekulace nebo kratší míč, tak ona to potrestá. Věřím, že takhle pak kanára dostanete rychle, takže jsem ráda, že jsem ho nedostala.

Cítila jste, že by Polka mohla být nejistá poté, co se ve druhém kole proti Naomi Ósakaové trápila a odvrátila mečbol?

To jsem neřešila. Ósakaová je neskutečná hráčka, asi víme, že to pro ně není úplně los na druhé kolo. Iga to každopádně ustála a je rozehraná. Ale i tak myslím, že jsem proti ní šance měla. I když ne moc velké.

Věděla jste, že soupeřka má v den zápasu 23. narozeniny?

To jsem vůbec netušila.

Dá se její styl srovnat se Serenou Williamsovou, se kterou jste prohrála v roce 2019 v Torontu?

Myslím, že hrají úplně jiný tenis. Iga hraje víc liftované míče a u Sereny mi v té době přišlo, že hrála rychlostně normálně, ale potom v důležitých momentech a když se rozjela, tak to prostě nešlo. Iga je taková konzistentnější, taky dokáže míče zrychlit, ale spíše do spinu.

Iga Šwiateková se raduje z postupu do osmifinále Roland Garros.

Šwiateková je jasnou světovou jedničkou. Čím ostatní převyšuje?

Hraje konzistentně, žádný míč vám nedá pomaleji nebo na střed kurtu. I když je rozběhaná, tak dobře brání. A v důležitých momentech švihá, je jí docela jedno, jaké je skóre. Hraje fakt suverénně a je důležité se jí nějak dostat pod kůži. A to nejde jinak než bojovat o každý míč a co nejdýl s ní na kurtu vydržet.

Při zápase působí strojově. Vnímáte, jak se v zápalu boje cítí?

Když se jí nelíbily zvuky z hlediště, je to pro mě známka, že okolí vnímá a úplně se nesoustředí na hru. Nebo když na její poměry začne víc kazit, zvlášť z forhendu, tak tušíte, že se necítí úplně dobře. Klíč k zápasům s ní je dostat ji do těžkých stavů, v nich se začne klepat ruka každému.

Jak jste se sžila s obřím centrálním dvorcem Philippa Chatriera?

Po zápase jsme se smáli, že když jsem se sklouzla, byla jsem najednou deset metrů za základní čárou. A pak už se těžko dobíhalo kamkoliv dál. Ona navíc hraje přeliftované míče, takže člověka automaticky nutí běhat víc dozadu než dopředu. Ale když jsem se vracela zpět k základní čáře a trochu tlačila, tak jsem cítila, že se to začalo otáčet.

Marie Bouzková se krčí pod ráznou střelou soupeřky ve třetím kole Roland Garros.

Na Roland Garros jste postoupila do třetího kola, jak turnaj hodnotíte?

Jsem ráda, jak jsem antukovou sezonu zakončila. Takové velké zápasy mi pomůžou i na trávu. Ze začátku roku jsem moc zápasů nahráno neměla, ale na antuce jsem jich zvládla dost. A ještě mě tu čeká debl.

Kde budete startovat před Wimbledonem?

Určitě v Birminghamu a Eastbourne.

Sezona je náročná, jak se cítíte zdravotně?

Po Bogotě (kde na začátku dubna hrála finále), jsme moc nevěděli, co mám s loktem a jak mu ulevit. Teď jsem ale zpátky v zápasovém rytmu a ruka drží, za což jsem nejvíc ráda.