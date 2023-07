Proslavil se únosem Bartošové i rvačkou s Rychtářem. Macuru teď ztvární Krajčo

Další pokračování seriálu o tragicky zesnulé Ivetě Bartošové bude mapovat období, ve kterém se kolem zpěvačky ochomýtal samozvaný ochránce žen Zdeněk Macura.

V minisérii Iveta si ho zahraje Richard Krajčo. „Kontaktoval mě rovnou otec projektu Mike Samir. Přiznám se, že jsem si myslel, když mi zavolal a říkal, že by pro mě měl roli v Ivetě, že to bude role jiná. Když mi nakonec řekl, že jde o Zdeňka Macuru, tak jsem si uvědomil, že to vlastně půjde taky. Jsem rád, že se toho zúčastním, protože je to hezké zpracování velkého příběhu,“ svěřil se herec a frontman kapely Kryštof.

O osobním setkání s Macurou prý zatím neuvažoval. „Mám dost studijních materiálů. Přiznám se, že jsem pro roli odmítl přibrat, takže moje postava bude v maskérně muset trochu nabrat, a stejně tak změnit vousy a účes. Když jsem se na sebe podíval do zrcadla, tak jsem si říkal, že Mike Samir vybral dobře, že to asi půjde,“ dodal Krajčo.

Macurův zájem o Ivetu Bartošovou vygradoval před deseti lety v červenci 2013, kdy psala média o tom, že zpěvačku unesl do Itálie. Její tehdejší partner Josef Rychtář, kterého si o několik měsíců později vzala za manžela, ji tam našel v domě podnikatele a hudebníka Domenica Martucciho.

Na Zdeňka Macuru, který tehdy zpěvačku odvezl z jejího domu v Uhříněvsi od Rychtáře, volala Bartošová v minulosti policii. Její obdivovatel opakovaně veřejně prohlašoval, že si ji chce vzít, a několikrát ji navštívil doma.

„Ty potřebuješ lásku a já tu lásku pro tebe v srdci mám, jinak bych tuto nabídku ani nedělal. Ty jsi v jádru v podstatě takový králiček-bobeček a já jsem taky takový králiček-bobeček. A králiček-bobeček může být šťastný jen zase s králičkem-bobečkem,“ napsal Macura ve své žádosti o ruku, kterou poslal Ivetě Bartošové přes bulvární média (více zde).

Macura plánoval svatbu s Bartošovou, koupil zásnubní prsten a tvrdil, že mu Rychtář nabídl zpěvačku za určitý finanční obnos. Ten prý Macura poslal na jeho účet a byl nemile překvapen, že se Rychtář své slavné přítelkyně nevzdal.

Bartošová se později k Macurovi nechtěla znát a odmítala jeho vyjádření, že s ním měla v minulosti sexuální vztah. Macura jí napsal otevřený dopis, v němž ji nazval nelichotivými slovy a požadoval stanovení ceny za sex, který s ní podle jeho slov v minulosti měl a který jí chtěl zaplatit.

Policie v databázi hledaných osob zveřejnila profil Zdeňka Macury. (6. července 2013)

„Máš asi dvojí tvář. Jednu tu hodně dobrou, co jsem poznal a nepoznal jinde. A jsem za to vděčný a dost jsi mi pomohla. A ta druhá tvář je bohužel neskutečná špína, hnaní se za nějakou špinavou slávou, přetvářka, hra, zapírání pravdy. Bojíš se nějakého ubohého chlapa, který když mu dojdou argumenty, tak začne lidi mlátit,“ vyčetl Bartošové písemně Macura.

Zpěvačka se v posledních letech života před sebevraždou potýkala se závislostí na alkoholu. Se skladatelem Ladislavem Štaidlem měla syna Artura. Byla vdaná za herce a producenta Jiřího Pomeje, v roce 2013 si vzala podnikatele Rychtáře.

Macura se v médiích pasoval do role ochránce Bartošové, s Rychtářem měl opakovaně slovní konflikty i fyzické potyčky.