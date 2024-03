Na konci všeho. Zapomenuté České Žleby na Šumavě odhalují temné příběhy

Máte tu pocit trhliny. Cítíte, že něco chybí. Vnímáte náznaky v krajině. Rýhy, které nedávají smysl. Stromy, které do lesa nepatří. Balvany až příliš pečlivě zapadají do sebe. Vidíte cesty, které jsou pro toto zapadlé místo zbytečně široké. Proč? Co se tady stalo?

Pak se podíváte pečlivěji. Krajina je plná náznaků. Drobných, ale přesto působivě silných. To, co vypadá jako balvan, je poničený kamenný žlab. Měl svoje místo před stájí? Shluk stromů vyrůstající u cesty zapustil před desítkami let kořeny do rumiště. Kdysi tady stával dům, teď je to hromada kamení pod příkrovem zeleně. Spadl sám, nebo mu pomohla výbušnina? Kdo tady žil? Jaké měl sny? Jaká trápení? A kam zmizel?

Terasy ve stráni vyskládali lidé, kteří potřebovali srovnat stavební pozemky. Neboť to, co vypadá jako les, byla dřív součást horské vesnice s chalupami a chlévy… Při pečlivém pohledu se z hlíny vynořují střepy nádobí. Ta trhlina se najednou ukazuje v celé šíři: zmizeli lidé, zmizely domy, zmizel kostel, zmizela část vesnice, zmizely jejich příběhy. Zůstaly tu jen kameny, cesty a zídky…

Krajina kolem horské obce na Šumavě

Odehrávaly se tu různé tragédie, přesto jde o jeden z nejpůvabnějších koutů Šumavy. Žádné velké turistické atrakce se tady nevyskytují. Když budete mít štěstí, nebo špatné počasí, můžete hodiny křižovat krajinou aniž potkáte živáčka. Řeč je o obci České Žleby, která leží nedaleko hraničního přechodu Strážný. Své jméno získala od napajedel, u kterých se na Zlaté stezce osvěžovali soumaři obtěžkaní slaným nákladem mířící z Rakouska do nitra českého království. Aby ne, výstup od hraničního potoka přes Kamennou Hlavu je namáhavý i dnes.

Díky tomu, že je obec na kopci, v mělkém sedle mezi mezi Žlebským (1 080 m) a Radvanovickým vrchem (1 012 m), nabízí famózní výhledy na hlavní šumavský hřeben. Pozorovat tady západ slunce, který v soumraku vykresluje stíny na masivním úbočí Třístoličníku, je nezapomenutelný zážitek.

Ony trhliny v krajině najdete podél červené značky. Je to jižní větev Stezky Českem, která kopíruje česko-německou hranici. Dolní Cazov, Kamenná Hlava, Krásná Hora – to jsou názvy osad, které objevíte při podrobném čtení mapy. Po roce 1948 se ocitly v hraničním pásu. A kráčela tudy krvavá historie.

České Žleby. Krajina kolem horské obce je protkána kamennými zídkami. Hřbitov v Českých Žlebech s náhrobním kamenem Bohumila Hasila

Píše se 13. září 1950. Bratři Hasilovi překračují Železnou oponu z Bavorska. Tentokrát „král Šumavy“ a jeho bratr vyrážejí zpět do Československa na rodinnou misi: cílem je obec Laziště, kde žije roční syn Bohumila Hasila. Kurýři ho chtějí dostat do Německa. U vesnice Horní Cazov, jen pár set metrů od „čáry“, narazí Bohumil na hlídku pohraniční stráže. Ozve se střelba. Bohumil je těžce zraněný a pohraničníci ho převážejí do nedalekých Českých Žlebů. O pár hodin později se osud bratra Krále Šumavy naplňuje. Bohumil umírá a je na malém hřbitově v Českých Žlebech tajně pohřben. Kde přesně, se dnes neví. Na místě, kde ho zasáhly kulky, je dnes pomníček. Příběh Bohumila Hasila si můžete přečíst zde.

Parkoviště pod sjezdovkou

Pro cestovatele obytným vozem doporučuje parkoviště naproti hřbitovu přímo v centru obce. Druhá, ještě rozlehlejší parkovací plocha je přímo u malého lyžařského areálu (souřadnice: 48.8839669N, 13.7837200E).

Výhled na bavorskou stranu hranice pod Kamennou Hlavou

Legální možnost přespání v obytném autě nabízí sousední obec Stožec. Velké placené parkoviště pro devadesát aut je hned za mostem přes Studenou Vltavu (souřadnice 48.8587489N, 13.8195025E). Cena je 100 korun za 24 hodin stání a v době naší návštěvy bylo možné platit kartou. Na místě však není žádné karavanistické zázemí.

Pokud se potřebujete najíst, přímo ve Žlebech je sedm dní v týdnu otevřená restaurace Hotelu České Žleby, kde sázejí na tradiční českou kuchyni. I pro hosty „z ulice“ tam nabízí moderní wellness s několika saunami a menším bazénem pro děti, což se může hodit, pokud vás zastihne šumavská slota. U hotelu je kromě dětského hřiště i minigolfový areál. Ostatně ze zdejší prosklené terasy se západ slunce a šalebná hra světla na úbočí Třístoličníku pozoruje snad nejlépe. A právě teď, na pomezí zimy a jara, je velká šance, že tento kout Šumavy turisté minou velkým obloukem.

