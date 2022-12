Král Šumavy: neprávem opomíjené České Žleby

Na černobílém snímku je mladý muž v obleku s kravatou. Má výrazný nos a jemný úsměv. Vedle fotografie kameník vytesal nápis: „Tu, někde pod smrkem, na věky odpočívá můj syn…“ A následuje jméno muže, jehož přesné místo posledního odpočinku není známo: Bohumil Hasil (26. 9. 1920 - 14. 9. 1950)

Je 13. září 1950. Bratři Hasilovi vyrážejí zpět do Československa. Tentokrát je to však rodinná mise: cílem je obec Laziště, kde žije roční syn Bohumila Hasila. Kurýři jej chtějí dostat do Německa. U vesnice Horní Cazov, jen pár set metrů od „čáry“, narazí Bohumil na hlídku pohraniční stráže. Ozve se střelba. Bohumil je těžce zraněný. Pohraničníci jej převážejí do nedalekých Českých Žlebů. O pár hodin později se osud bratra Krále Šumavy naplňuje. Bohumil umírá a je na malém hřbitově v horské obci tajně pohřben. Kde přesně, se dnes neví. Proto ten nápis na náhrobku mladého muže v tmavém saku. Bratru Josefovi se podzimní nocí podařilo uniknout zpět do Německa.

Hasilův náhrobek na hřbitově v Českých Žlebech

Když spadla železná opona, České Žleby skončily hluboko v nepřístupném hraničním pásmu. Vichřice, zvaná dějiny 20. století, se tady doslova obtiskla do krajiny. Němci museli odejít „zpátky do Říše“. Kostel svaté Anny začal chátrat, až jej úřady nechaly v 60. letech strhnout. Z řady usedlostí zbyly jen posmutnělé hromady základů kolem cesty do Německa, kdysi pulzující Zlaté stezky, kudy do Čech proudila na zádech soumarů sůl z rakouských nalezišť. Ostatně odtud má obec své jméno: po výstupu od hranice se tady karavany zastavovaly napojit u žlabů/žlebů. Přibyla rota pohraniční stráže. A „rýha“ v krajině, kterou zanechali stavitelé drátů s vysokým napětím a obslužných komunikací. Dnes po nich vedou běžkařské stopy a turistické trasy.

Poloha na kopci předurčuje České Žleby k perfektním výhledům. Dominantou kraje je masivní a táhlý hřeben Třístoličníku s nadmořskou výškou 1302 metrů nad mořem. Naprosto famózní výhled na horu nabízí zasklená terasa Hotelu České Žleby, kde můžete s končícím zimním dnem pozorovat prodlužující se stíny na úbočí masivu, aby se nakonec potopil do tmy.

Cestou za Králem Šumavy

Pokud chcete vyrazit po stopách bratra Krále Šumavy, zaparkujte přímo na návsi v Českých Žlebech. Hřbitovní branka vedoucí k místu jeho posledního odpočinku je doslova přes ulici. Pak pokračujte po žluté značce přes Kamennou hlavu až k rozcestníku u bývalé osady Mlaka, kde „přestupte“ na červenou směr Strážný. Pomník na místě, kde byl Bohumil Hasil smrtelně postřelen, je jen pár metrů od turistické trasy (souřadnice: 48.8811161N, 13.7477428E).

Po červené dojdete přes zaniklou Kamennou Hlavu do míst, kde kdysi stával Horní Cazov.