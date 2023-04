Připadal jsem si, jako když se Frodo vrátil z Mordoru, vzpomíná Vodochodský

Jelikož jsme s Vojtěchem Vodochodským přátelé, v rozhovoru si mu dovolím tykat.

Před několika dny jsi účinkoval v televizní talk show a hned poté ses opět objevil na stránkách bulváru, který rozebíral, že si s tátou Ivanem nejste moc podobní. Byl jsi na takové pronásledování bulvárem připravený, když začaly přicházet větší role?

Na to se připravit nedá. Naštěstí se mi v tom podivném světě neděje nic extrémně negativního, zkrátka na mě nic nemají. Zážitky ale mám. V prosinci jsem prošel rozchodem a popravdě jsem vůbec nečekal, že se to bude řešit v bulváru. Zas tak slavný si nepřipadám, aby se to dělo.

Sleduješ všechny ty seriózní zprávy anebo v horším případě výmysly, které šíří bulvár?

Víc je sleduje mé okolí než já. Mě by ani nenapadlo rozkliknout si bulvár, nekoukám na to. Většinou mi to pošlou rodiče, babička a někdy paradoxně i lidé z branže, tedy herci.