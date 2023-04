Přívětivé a historií pestré Lungau vám zachutná pěšky i na kole

Lungau je k dostání zhruba na půl cesty mezi Salcburkem a Villachem, těsně před hranicí Salcburska s Korutany. Až pojedete po dálnici, všimněte si schválně odbočky na St. Michael im Lungau. To je jedno z městeček, z nichž se region skládá.

Těch měst a obcí je celkem patnáct a většina z nich se nachází ve výšce nad tisíc metrů nad mořem. Podle jedné studie už samotný pobyt v takové výšce pozitivně ovlivňuje vaše zdraví. Což teprve když tam jezdíte na kole!

Dovedete si představit, jaké to tu musí být v zimě? V podstatě absolutní jistota sněhu, propojené lyžařské areály s jednou permanentkou, sedmdesát kilometrů sjezdovek všech obtížností, zimní turistické trasy a běžkařské stopy na klasiku i na bruslení. A celá ta zimní bílá nádhera na lyžích je v létě zelená paráda na kole.

Každý den sport s Davidem

V Lungau hrdě deklarují čtyři sta osmdesát kilometrů cyklistických tras. Nejdelší značený okruh je sto šedesát kilometrů dlouhý a má šestisetmetrové převýšení, takže se můžete vyřádit do sytosti. Na kole do hor můžete navíc jet i s cykloprůvodcem.

David dělá dokonce celotýdenní sportovní program. Každý pracovní den si s ním můžete dát nějakou tu sportovní aktivitu. V pondělí a úterý je to cyklistika, kdy vás vezmeme na elektrokole do hor. Je to samozřejmě do kopce, jak už jsme si popsali, ale zvládne to každý. Jezdí s ním i rodiny s dětmi nebo Davidův pětasedmdesátiletý táta.

Ve středu a ve čtvrtek chodí na procházky. A těch turistických tras jsou v Lungau také stovky kilometrů. V pátek dělá David Mountain jógu. Setká se zájemci nahoře u jezera a cvičí s výhledem na pastviny a údolí. Jak si tím můžu být tak jistý?

David sází ve spolupráci s místní turistickou centrálou na pravidelnost a dobrovolnost. Na jeho aktivity se nemusíte objednávat, David prostě jede, jde a cvičí každý den. Kdo chce, přidá se. Stačí se podívat na web a přijít. Zdarma!

Od sedla elektrokola si můžete hezky odpočinout a protáhnout celé tělo. třeba u jezera Twenger Almsee.

Nahoru za každou cenu

Kdyby se vám nahoru šlapat nechtělo, byť třeba jen na e-biku, můžete tam jet třeba i s bicyklem e-lanovkou. Vyvézt se na Speiereck můžete buď přímo ze St. Michael, nebo z Mautenrndorfu. Nahoru každopádně musíte, protože to stojí za to.

Gondola vás vystrčí do zhruba devatenácti set metrů, a tam se vám otevře celé údolí. Můžete se vyvézt ještě výše, nebo si tam vyšlápnout pěšky, ale v žádném případě nesmíte minout bez povšimnutí nějakou tu typickou alm nebo hüte. My můžeme doporučit tradiční svačinku v Trogalm.

Tady máte opravdu na jednom místě to nejlepší z regionu. Jak na prkénku před sebou, tak v údolí a na horizontu. Před očima máte region, který nevypadá jako takové to typické rakouské údolí. Ale spíše centrálně soustředěná oblast, kde si můžete vybrat buď vyloženě hory, nebo potulování po zajímavostech. Na relativní rovince, byť v oněch zmíněných tisíci metrech.

Na prkénku pak máte rakouskou klasiku. Studenou kuchyni z regionálních produktů. Různé druhy sýrů, špek, klobásy, salámy. Pivo. Takže i když to nebude vařené jídlo, tahle svačinka vás spolehlivě zasytí jako regulérní oběd.

Studenou kuchyní složenou z vynikajících regionálních produktů – sýrů, špeku, klobás, a salámů – hlad spolehlivě zaženete. Lanovky, pravidelná autobusová linka a k tomu o víkendu ještě úzkokolejka. Tady auto nepotřebujete.

Bus za euro

Pokud by se vám nechtělo honit se po horách, protože na biku s lidským pohonem je to občas přece jenom trochu silnější káva, můžete si udělat okruh kolem Mitterbergu. Jak už sám název napovídá, je to hora ve středu.

Tedy ne mezi úterým a čtvrtkem, ona je tam celý týden, ale prostě hora uprostřed. Během zhruba třiceti kilometrů tedy objedeme nejvýznamnější městečka a obce Lungau. Úplně po rovince to taky nebude, ale pokud by vám došly síly, jezdí po celém regionu, v zimě v létě, autobus za jedno euro!

K Trogalmsee, uměle vytvořenému jezeru, které v zimě poskytuje vodu pro zasněžování, se můžete vyvézt osmimístnou lanovkou.

Hromadná doprava v Lungau opravdu funguje. Kdekoliv sejdete z hor nebo se svezete lanovkou, můžete vedle zmíněných autobusů použít i vlak. O víkendu tudy jezdí dokonce úzkokolejka. Nemusíte tu tedy mít auto. A taky jich tu málo vidíte. Lidi tu hodně jezdí na kole a vy naprosto chápete proč. Krajina je milá, přívětivá, a hlavně pestrá.

Jako ve filmu

Pestrá je nejen příroda, ale také historie a architektura. Začněme dole pod lanovkou v Mautendorfu, což je městečko jako z filmových kulis. Historické náměstí, středověké domy, malovaný kostel, úzké uličky, dřevěné pavlače, kamenné mosty… Nad tím vším se tyčí středověký hrad, který vás určitě zláká k návštěvě.

Byl by hřích to minout. Audio průvodce v češtině je dnes už téměř samozřejmostí. Běžné však ještě není, že si můžete zažít atmosféru hradu i v dobovém kostýmu. Na začátku prohlídky si můžete půjčit kostým šaška, královny nebo jiných dvořanů a udělat si v něm pár hezkých fotek.

Mariapfarr patří k až nečekaně slunečným místům.

Na místě dnešního hradu byla pravděpodobně římská pevnost už ve čtvrtém století. Ve své středověké podobě hrad sloužil salcburskému arcibiskupovi. Funkci měl samozřejmě také při vybírání mýtného, což dalo jméno i celé obci. Maut – mýto.

Vánoce ve slunečném létě

Zhruba po šesti kilometrech pomyslného okruhu kolem středové hory narazíte na Mariapfarr. Možná se budete divit, ale i uprostřed léta tady najednou dostanete vánoční náladu!

V Mariapfarr totiž žil a pracoval autor textu jedné z nejznámějších vánočních písní. Tichá noc. Joseph Mohr sloužil jako vikář v místním farním kostele, a u kašny, která nese jeho jméno, naleznete malou expozici tohoto díla.

Tichá noc byla přeložena zhruba do tří set šedesáti jazyků a nářečí. To znamená, že byste si ji každý den mohli zpívat jinou řečí. Paradoxem je, že zpívá o tiché noci, přitom je Mariapfarr považován za nejslunečnější místo v Rakousku.

Tamsweg a zase zpátky

Dalších šest kilometrů je to do největšího městečka v Lungau – Tamsweg. To největší ovšem znamená něco přes pět tisíc obyvatel. Středověké obchodní město je správním centrem regionu, a obchodu se věnuje i dnes. Doporučujeme navštívit krámek s regionálními potravinami přímo na náměstí. Nemusíte jen zírat s otevřenou pusou, ale také si do ní něco vložit na ochutnání.

Zpátky do St. Michael im Lungau, kde jsme ráno začali, je to ještě asi patnáct kilometrů. Budete kopírovat meandry řeky Mur, která v Lungau pramení, a dostanete se tak tedy na chvíli i na Murradweg.

V Lungau se pohybujete na relativní rovince, byť v oněch zmíněných tisíci metrech nad mořem.

Otevře se vám výhled na další místní hrad – Moosham – a tu a tam bude řeka se svými ostrůvky a zátočinami tak kýčovitě krásná, že budete mít chuť do ní skočit. Jelikož ovšem pramení nedaleko, dovedete si představit, jaká je tu tak její teplota. Sotva byste asi popadli dech. V horkých letních měsících ovšem ideálně zchladí vaši cyklodovolenou. Stejně jako okolní hory.

Tak co? Jak vám chutná Lungau?

