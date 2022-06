Tyrkysové jezero Faaker See je parádním letním klenotem Rakouska

„Teď musíme pořádně zabrat, čeká nás plavba přes celé jezero,“ říká Tina a podává mi pádlo. Usedáme do kánoe, odrážíme se od břehu a za pár okamžiků již plujeme po rozlehlé vodní hladině. Všude panuje klid a ticho, které jen občas naruší přilétající vážky. Slunce hází na vodu zrcátka a celou scenérii dokresluje vápencové pohoří Karavanky, jež se před námi táhne na hranicích se Slovinskem.

„Jezero Faaker See patří k nejkrásnějším v Rakousku, má nádhernou tyrkysovou barvu. Tu způsobují jeho přítoky, hlavně Worounitza, která napájí vodní plochu nejjemnějšími částicemi vápence. Ty pak zůstávají dlouho rozptýlené ve vodě a než se usadí na dně, odrážejí světlo v modré barvě,“ vysvětluje mi instruktorka vodní turistiky.

Pokračujeme dál v našem výletu a zhruba v polovině cesty se před námi zjevuje skoro devítihektarový ostrov. Nalézá se na něm hotel, tenisové kurty, pláže i stará plovárna s kabinkami. Ostrov je soukromý, ostatně jako celé jezero Faaker See, což v Rakousku není ničím výjimečným.

V osobním vlastnictví je tu spousta přírodních výtvorů. Jezero a ostrov nejprve patřily v devatenáctém století knížatům z Lichtenštejna. Poté se dostaly do rukou Ludwiga Wittgensteina, který je v roce 1924 předal svým dvěma adoptivním dcerám, předkům současných majitelů. Od té doby jsou jezero a ostrov v držení rodiny Catasta a Bucher. Vlastníci se o své dědictví pečlivě starají a nechávají je přístupné pro veřejnost.

Pádlujeme ostošest a blížíme se k druhému konci jezera. Pomalu už cítím svaly na pažích, ale pořádný záběr nás teprve čeká. Vplouváme totiž do klikatého kanálu Everglades, kam se na šířku vejdou jen dvě loďky.

Z jezera Faaker See můžete vplout do točitých zatáček kanálu Everglades.

Na kánoi můžete proplouvat i hustým rákosovým porostem.

„Vodní slalom“ nás vede vysokým rákosovým porostem s ostrými travinami. Z bezprostřední blízkosti tak můžeme pozorovat vodní ptáky, šplouchání ryb, lekníny a staré stromy ve vodě, jež trčí jako kůly. Po spoustě zatáček nakonec kotvíme v přístavišti s malou písečnou pláží u kempu ve Faak am See. V místním občerstvení se posilujeme kávou, sladkým pečivem a pak se s novou energií vydáváme na plavbu zpět.

Pozdrav slunci

Na druhý den prozkoumávám „korutanské jižní moře“ pěšky, prostřednictvím čtyřkilometrové Slow Trail Faaker See. Trasa mě vede kolem jezera přes kvetoucí louky a lesy až na vrch Tabor, odkud je vidět vodní plocha o rozloze přes dva kilometry čtvereční v celé své kráse.

Pomalé stezky vybudovali v Korutanech pro turisty, kteří si chtějí užít chůzi v přírodě, ale nejsou tak fyzicky zdatní, aby zvládli náročný horský terén. Proto tyto trasy využívají hlavně vyšší věkové skupiny, rodiny s malými dětmi nebo třeba sportovci, kteří se vrací do formy. Stezky měří maximálně deset kilometrů, jsou dobře schůdné a převýšení není vyšší než tři sta metrů.

Z vrcholu Mittagskogelu budete mít nádherné výhledy.

Stezky jsou dobře označené, doprovázené informačními tabulemi, mapou a daty (délka, převýšení, výchozí bod, nejvyšší bod). Nicméně ten, kdo si chce vyšlápnout svižněji, může zvolit výstup na Mittagskogel (2 145 metrů), nejvyšší horu západních Karavanek. Rozhodně se vyplatí si ráno přivstat a z vrcholu pak sledovat východ slunce, jehož paprsky postupně zalévají celou krajinu a jezero.

Oblastí také prochází Alpe Adria Trail, stezka pokračuje na jih do Slovinska a do italského regionu Furlansko-Julské Benátsko. Putování po této dálkové trase je zcela ve znamení vodního živlu ve všech jeho podobách, od ledovců přes hučící vodopády, horské řeky, potoky a jezera až po Jaderské moře. Cesta je rozdělena na dílčí etapy, a tak každý může ujít jen to, co zvládne.

Na tiramisu po cyklostezce

Kolem jezera vede bezpočet cyklistických tras pro horská či silniční kola. Velmi oblíbená je Drávská cyklostezka, která vede z Rakouska přes Slovinsko do Chorvatska. Pokud však chcete zvolit kratší vzdálenost, stačí ujet od jezera Faaker See jen necelých deset kilometrů do Villachu.

Druhé největší město Korutan má díky blízkosti italských hranic jižanský šmrnc. Proto je zde v kavárnách populárnější capuccino a tiramisu než káva melange a sacher. Na ulicích jsou pak početné fontánky s vodou, pítka a mlhoviště, kde každý turista najde příjemné osvěžení.

Do kanálu Everglades se na šířku vejdou jen dvě lodě.

Prohlídku Villachu zpestřují turistům velké visící lampy.

Při toulkách městem narazíte na řemeslnické trhy na Hauptplatz, na obrovské visící lampy, starou radnici s arkádami, na sídlo bamberského arcibiskupa, který měl Villach v držení přes sedm set let, nebo na dům, kde bydlel známý lékař a alchymista Paracelsus, jenž se do sídla na řece Drávě přistěhoval v devíti letech se svým otcem, který pracoval jako městský lékař a docent na hornické škole.

Paracelsus tak již v mládí získal zkušenosti s využíváním nerostů v medicíně, a když dospěl, studoval lékařství na řadě evropských univerzit. Pobýval v mnoha zemích jako vojenský chirurg, lékař, ranhojič, a dokonce také dva roky působil na jižní Moravě – v Moravském Krumlově. Nakonec svoji životní pouť ukončil v Salcburku, kde je pohřben na hřbitově u kostela sv. Šebestiána.