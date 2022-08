Tři skvělé koupačky cestou k moři. Udělejte si pauzu, nebudete litovat

1. Therme Erding Bavorské vodní Las Vegas

V našem případě to byla před lety láska na první smočení malíčku v termální vodě. Pokud na světě existují lázně, které dokázaly propojit maximum „ulítlých“ a naprosto ojedinělých nápadů, pak jsou to tyto.

Therme Erding jsou největší termály na světě s největším skuzavkovým rájem v Evropě, které zná jen hrstka Čechů. Šest tematických světů na ploše 185 tisíc metrů čtverečních se nedá za půlden vůbec obsáhnout. Pokaždé, když tu zastavujeme, počítáme s několika výhodami. Zaprvé za špatného počasí tu můžeme strávit celý den pod krytou střechou, zadruhé za horkého počasí je venkovní areál natolik rozsáhlý, že do vnitřního není nutné vůbec vstupovat. A nebo právě naopak, děti přebíhají v průběhu dne z jednoho „světa“ do druhého, mění typy bazénů, teplotu vody, slanost i mineralizaci, intenzitu proudů, vlnobití i bublinek, sklon a rychlost skluzavky, a při tom všem kontrolují, která střecha je momentálně odkrytá. Všechny části, které jako v Las Vegas tematicky míchají džungli s římskými lázněmi nebo kosmos s Benátkami, mají totiž otvírací a posuvné střechy. A pohled na modrou oblohu přímo z tropických bazénů mezi stovkami živých palem je také princip letní dovolené.

Výhodou je, alespoň pro nás, teplota vody. Horkých 63 stupňů (následně ochlazených na 33 až 40 stupňů) tryská z hloubky 2 350 metrů a léčí klouby, revma, kožní choroby či poúrazové stavy.

Therme Erding leží jen 36 kilometrů severovýchodně od bavorské metropole, v absolutní rovině mezi šumavským Bavorským lesem na severu a okrajem Alp na jihu. Dálnice A92 od Deggendorfu je pro příjezd nejvýhodnější, ovšem Therme Erding jsou stejně jako mnichovské letiště natolik výhodně situovány, že k nim můžete dorazit v podstatě z jakékoli zácpy v okolí Mnichova.

2. Chiemské jezero Versailles Bavorska

Bavorské moře, tedy největší bavorské jezero s plochou 80 kilometrů čtverečních a maximální hloubkou 73 metry, je zároveň třetím největším německým jezerem. Kdo z Bavorů tu nebyl, jako by prostě nebyl.

Parádní koupačka při západu slunce na pláži nedaleko městečka Prien am Chiemsee nás překvapuje čistou vodou. Ne že bychom jezeru na úpatí Alp nevěřili, ale přece jen na něm panuje čilý lodní a sportovní provoz.

Poté, co jsme prostáli hodinu a půl v zácpě na dálnici 8 mezi Mnichovem a Rosenheimem, je podvečerní cákání nebývale příjemným osvěžením. Spíme nadivoko na přilehlém parkovišti a litujeme, že zítra už musíme dál. Uprostřed jezera je totiž „dámský a pánský“ ostrov, tedy Fraueninsel a Herreninsel. Na druhém jmenovaném nechal šílený bavorský král Ludwig II. postavit menší kopii Versailles – zámek Herrenchiemsee.

3. Millstätter See Sladký Jadran v Alpách

Je to zaručeně jedna z nejvytíženějších prázdninových tras: Linec, Salcburk, Villach po dálnici A10 a pak přejezd tunelem Karawanken do Slovinska. V loňském covidovém létě občas tato trasa kolabovala.

My už jsme se naučili, že je lepší si cestu do Chorvatska rozdělit, protože člověk nikdy neví, na kterém úseku zůstane „viset“.

A tak je srpnové páteční odpoledne a my sjíždíme z kapacitně zcela vyčerpané dálnice A10 před Villachem mezi městy Gmünd a Spittal an der Drau směrem na Millstatt. Za sebou necháváme nervózní dav mířící na Istrii a dále a před námi se během několika minut objevuje takový malý Jadran – Millstätter See. A to bez nadsázky – jsme v Korutanech a už na první nadechnutí je tu úplně jiné klima než v centrálních rakouských Alpách.

Pár desítek kilometrů zpátky jsme v horách pod Salzburkem zapínali v autě topení a najednou jsme zpátky v létě, stačilo projet tunely Tauern a Katschberg a lije z nás pot.

A Millstatt voní. Horkem, pečenými rybami a pohodou. Koupat se dá na spoustě míst okolo jezera, my zastavujeme hned v Seebodenu. Kamínková pláž s vodou, za kterou by se ani Jadran nemusel stydět, není v podvečer vůbec obležená. A počáteční obava, že by jezero mohlo být studené jak žiletky, mizí s prvními tempy.