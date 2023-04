Místa, která nikdy nenavštívíte. Jedno z nejkrásnějších najdete i v Česku

Jeskyně Lascaux, Francie

Dvě nejznámější místnosti jeskynního komplexu si mohou návštěvníci prohlédnout díky věrné napodobenině, nacházející se o pouhých 200 metrů dále.

Jeskyni Lascaux ve francouzském departmentu Dordogne proslavily odhadem 17 tisíc let staré jeskynní malby z mladšího paleolitu. Zhruba 150 maleb a bezmála 15 tisíc skalních rytin, pokrývajících 150 metrů chodeb, jí vysloužilo zápis na Seznamu světového dědictví UNESCO. Pokud jste fanoušci pravěké historie, umění či obojího, musíme vás zklamat. Jeskyně je nepřístupná už od roku 1963.

Komplex objevila v roce 1940 skupina francouzských dětí, či spíše jejich pes Robot, který zapadl do trhliny. Veřejnosti se otevřel o osm let později. Příval návštěvníků, a to nejen těch neukázněných, však malbám neprospíval. Na vině byl zejména oxid uhličitý, který vydechovali, a teplo, kvůli kterému začaly zdi plesnivět. Francouzská vláda se tak rozhodla jeskyni uzavřít a postavit o 200 metrů dále její dokonalou kopii, přesněji jejích dvou nejznámějších prostor: Sálu býků a Axiálního výklenku.

Ostrov Surtsey, Island

Letecká fotografie zachycuje ostrov Surtsey 30. listopadu 1963, tedy pouhých šestnáct dní po jeho vzniku. Kráter, ze kterého stoupá sopečné mračno, je stále ještě spojen s okolním oceánem. Tím je zajištěn přísun vody k magmatu, následkem čehož jsou erupce výrazně explozivní.

Asi třicet kilometrů od jižních břehů Islandu se nachází malý sopečný ostrůvek Surtsey, pojmenovaný po postavě ze skandinávské mytologie – ohnivém obru Surtrovi. Jedná se o jeden z nejmladších ostrovů na světě, vznikl vlivem sopečných erupcí mezi lety 1963 a 1967. Přístup sem má pouze hrstka vyvolených – botaniků a biologů.

Ti zde pozorují vznik nového ekosystému a způsob, jakým rostliny a zvířata překonávají vzdálenost. Prvními organismy na ostrově byly bakterie a houby, časem se však počet druhů neustále zvyšoval, v současnosti se odhaduje na 89 druhů ptáků a 335 bezobratlých. Svůj nový domov si bohužel příliš dlouho neužijí. Podle odhadu vědců by měl ostrov kolem roku 2100 opět zmizet z povrchu zemského kvůli erozi.

Za přísná opatření může jedno rajče

Pravidla k návštěvě ostrova byla do roku 1970 trochu laxní, což změnila až rajčata. Jeden z vědců tehdy na lávové skále vykonal potřebu a o několik týdnů později zde vyrostla rostlina rajčete. Jeho kolegové byli naprosto zmateni a až po nějaké době jim došlo, kde se rostlina na ostrově vzala. Nyní je počet návštěvníků ostrova striktně omezen, aby nenarušili ekosystém této přirozené laboratoře. Všichni příchozí jsou navíc před vstupem důkladně prohledáni, aby nezanesli na ostrov nepůvodní semena.

Středisko vzdělávání pro národní bezpečnost, Nanking, Čína

Při vstupu do muzea špionáže v Nankingu se musíte prokázat čínským dokladem totožnosti, jinak vás nepustí.

Za nezáživným názvem Středisko vzdělávání pro národní bezpečnost se ve skutečnosti skrývá muzeum špionáže. Našli byste ho v Nankingu, hlavním městě čínské provincie Ťiang-su, kde otevřelo v roce 2009. Aby vás pustili dovnitř, musíte splnit jednu podmínku – prokázat se čínským dokladem totožnosti. Cizincům je vstup zakázán, jedná se prý o záležitost národní bezpečnosti. Podobně přísná jsou i jiná špionážní muzea ve světě, do toho věnovaného CIA ve Virginii v USA tak například mohou pouze zaměstnanci agentury, jejich rodiny a speciální hosté.

Podle oficiálních informací čínské tiskové agentury jsou v muzeu k vidění zbraně tvářící se jako rtěnky, cigarety či plnicí pera, dále pak mikrofony na odposlouchávání, mapy maskované jako hrací karty i neupřesněné odtajněné fotografie a dokumenty. Muzeum vzniklo především jako pocta členům komunistického odboje, kteří se v letech 1921 až 1949 postavili proti nacionalistickým silám.

Pravčická brána, Česká republika

Pravčická brána je největší přirozený skalní útvar v Evropě. Je považována za symbol Českého Švýcarska.

Dominantu, která je nepřístupná, ale přesto ji zná každý, má i Česko. Pravčická brána je symbolem Národního parku České Švýcarsko a lidé k ní jezdili na výlety už v 18. století. Obdivovali ji nejen z míst, kde se dnes nachází restaurace Sokolí hnízdo, dlouhá léta mohli vylézt přímo na ni.

Průzkum v roce 1982 však ukázal, že se v bráně objevilo hned několik trhlin. Pískovec, kterým je tvořená, rychle podléhá erozi a je tedy jen otázkou času, než se chlouba severních Čech definitivně zřítí. Za zvětráváním horniny stojí déšť, vítr, mráz i sluneční paprsky, napomohl mu nejspíš i loňský ničivý požár. Vstup na Pravčickou bránu je proto už čtyřicet let přísně zakázán.

Jak vznikl název Pravčické brány? Lidské sídlo s názvem Pravčice byste v okolí Pravčické brány hledali marně. Prostě tam není! Nejbližší vesnice tohoto jména se nachází až na Moravě u Kroměříže. Český název až do 19. století vůbec neexistoval. Začal vznikat teprve postupným zkomolením německého Prebischtor. Od 19. století používali čeští vlastenci například verze Přebišova, Přebišská, Převyšovská. Konečná verze Pravčická se ustálila teprve ve 30. letech 20. století.

Kostel Panny Marie Sionské, Aksúm, Etiopie

Kostel v etiopském městě Aksúm, kde se podle legendy nachází starozákonní Archa úmluvy, není přístupný ženám. Do kaple s Archou má pak přístup pouze jediný mnich.

Kostel Panny Marie Sionské ve městě Aksúm na severu Etiopie pochází ze 4. století našeho letopočtu a sám o sobě je cenným dědictvím po prvních křesťanských vládcích Aksúmského království. To nejzajímavější se má však skrývat uvnitř. Jak praví starodávná tradice, korunní princ Menelik I. sem přenesl Archu úmluvy, kterou mu během setkání v Jeruzalémě svěřil král Šalamoun. Archa byla podle Bible schrána, v níž se uchovávaly nejsvětější relikty židovské víry: desky s desaterem, Áronova hůl a mana, pokrm z nebes.

Zda je relikt skutečně v Etiopii, se nemáme šanci dozvědět. Vstup do kaple, kde má být uložen, je totiž vyhrazen pouze jedinému mnichovi. Jedno z mála svědectví poskytl Edward Ullendorff, profesor etiopských studií na Londýnské univerzitě, v roce 1992. Do Archy údajně nahlédl v roce 1941, když v Etiopii sloužil v rámci britské armády. Podle jeho slov byla prázdná, navíc mu přišla mnohem mladší, než by měla být, z vrcholného, nebo dokonce pozdního středověku.

Klub White’s, Londýn, Velká Británie

Londýnský klub White’s má kořeny již v roce 1693, založil ho italský imigrant Francesco Bianco.

Zapomeňte na Noc na Karlštejně, klub White’s v londýnské čtvrti St James’s je místem, kde mají ženy skutečně vstup zakázán. Abychom byli úplně přesní, zákaz se týká i naprosté většiny mužů. Přístup sem má totiž jen pár vyvolených z těch nejvyšších kruhů společnosti – král Karel III., princ z Walesu William, někteří bývalí premiérové či mocní bankéři a podnikatelé.

Stejně jako na Karlštejn ve slavném muzikálu, i do White’s se pár žen dostalo. Dvakrát, v letech 1991 a 2018, sem díky velkorysé výjimce zavítala nedávno zesnulá panovnice Alžběta II. Před šesti lety se do klubu vloupala skupina tří žen, které chtěly na segregaci upozornit. Jedna z nich úspěšně předstírala, že je jedním z členů. Všechny však byly vyvedeny a pravidla zůstala stejná.

Klub White’s datuje svůj vznik už z roku 1693, založil ho italský přistěhovalec Francesco Bianco jako čokoládovnu. Jeho podniku se dostalo takové popularity mezi anglickou a později britskou smetánkou, že se už záhy stal exkluzivním klubem. Na svou současnou adresu se ze čtvrti Mayfair přestěhoval v roce 1778.

Takřka po celou dobu jeho existence tu vesele bujel hazard. Za přeborníka je v tomto ohledu považován William Arden, druhý baron Alvanley. V roce 1816 údajně vsadil 30 tisíc liber na to, která ze dvou dešťových kapek nejdříve dosáhne spodní hrany okna. V přepočtu na dnešní měnu se jedná o astronomickou sumu 3,5 milionu liber, tedy zhruba 94 milionů korun. Zřejmě tady tkví odpověď na otázku, proč mezi sebe pánové nechtěli (své) ženy pustit.