Pláže, plastiky a zuby. Do Turecka míří stále více lidí za levnou medicínou

Donedávna platilo, že nejoblíbenější turistickou letní destinací je Francie, následovaná Španělskem a Itálií. Do popředí se však dere Turecko, které v posledních letech zaznamenalo 70% nárůst přílivu turistů. Často jde přitom o seniory, kteří utíkají před chladnou zimou.

„Pro odvětví cestovního ruchu je pozitivní, že evropští turisté – zejména důchodci – dávají v zimních měsících přednost dlouhé dovolené v Turecku kvůli zvýšení cen zemního plynu,“ řekl šéf cestovní kanceláře Prontotour Ali Onaran. „Podle našich informací je poptávka zejména ze zemí jako Německo, Anglie a Nizozemsko,“ dodal.

Jen v roce 2022 navštívilo Turecko 44,6 milionu výletníků. A ani zdaleka nejde jen o seniory nebo ty, kteří míří na pláže či na pověstné městské trhy. Stále častěji tam míří zájemci o odvětví estetické chirurgie, v poslední době velmi prosperující.

Nové zuby za pár korun, ale s rizikem

Nic nemá v dnešní době větší vliv než sociální sítě a influenceři. A právě ti tak trochu stojí za rozmachem turecké plastické chirurgie. Tamní lékaři jsou totiž levnější než jinde, proto se na ně obrací řada i velmi mladých lidí, kteří chtějí hezčí zuby, nové vlasy, ale i hubenější tělo. Výsledky pak sdílejí na sociálních sítích a vychvalují do nebes. I u některých českých influencerů jsme se v posledních letech mohli setkat s výlety do Turecka a následně se zcela novým úsměvem.

V roce 2022 země přivítala 1,2 milionu turistů za medicínou, během prvního pololetí letošního roku jich bylo dalších 746 290. Ale velice výhodný byznys má také svou stinnou a nutno říct, že také poměrně nebezpečnou stránku.

Zastavme se například u stomatologické chirurgie, kterou v Turecku ročně vyhledá asi čtvrt milionu turistů. Zákroku, který tam podstupují, se velmi rychle začalo říkat „turecké zuby“ a jakkoliv výsledek vypadá na první pohled velmi dobře, realita bývá bohužel jiná.

Aby měli pacienti ten nejkrásnější úsměv, musí jim tamní lékaři nasadit korunky. A to znamená obrousit všechny zuby na malé pahýly. Turečtí zubaři však často ignorují základní lékařské postupy, při práci poškodí nervy a zub tak zcela zničí.

Připomeňme příběh dvaadvacetiletého modela Jacka Jamese, který právě tento zákrok v Turecku před nedávnem podstoupil. „Umělé zuby začaly odpadávat a v puse mi zůstaly jen moje původní zbroušené zuby a já jsem vypadal jako žralok. Opravdu všechny varuji před takovou cestou. Rozmyslete si dobře, jestli vám to stojí za případné problémy. Lepší je, když máte kliniku ve své vlasti a můžete s nimi komunikovat,“ popsal svou zkušenost. Svého rozhodnutí teď upřímně lituje, a pokud by mohl vrátit čas, svěřil by se do rukou dentistů v Británii, odkud pochází. Mimochodem, ceny za takto velký zákrok se v Turecku pohybují zhruba kolem čtvrt milionu korun. Mohou být i vyšší, záleží na rozsahu úpravy a také použitých materiálech.

Cesta do Turecka se muži nevyplatila. Se zuby měl obrovské problémy.

Ale nejde jen o zuby, řada především mužů létá do Istanbulu za novými vlasy. V tomto případě jde o chirurgický zákrok označený jako extrakce folikulární jednotky, kdy se kolem každého vlasového folikulu udělá řez, kterým je folikulární jednotka extrahována a připravena na reimplantaci. Takový zákrok, po kterém lékaři slibují bujnou kštici, stojí v Turecku asi tři až čtyři tisíce eur, tedy něco mezi 73 tisíci Kč a asi 98 tisíci. Jenomže to je například podle společnosti Beauty Med, která se zabývá distribucí přístrojů v estetické medicíně, nereálně málo. V ceně totiž podle ní je jak letenka, tak ubytování, což ve výsledku vůbec nedává finanční smysl. Upozorňuje například i na to, že už jen přístroje pro transplantaci jsou nesmírně drahé, stejně jako platy lékařů a sester.

Turecko láká úžasnými plážemi a nízkými cenami v lékařských ordinacích.

„V Turecku tvrdí, že transplantace bude obsahovat čtyři tisíce štěpů, realita je však taková, že odeberou pouze čtyři tisíce vlasů. Rozdíl je to obrovský, protože v jednom odebraném štěpu zřídkakdy najdete jen jedinou vlasovou folikulu. Většina štěpů obsahuje dva, tři nebo čtyři folikuly. Šance, že by bylo možné se dočkat vysoce kvalitní transplantace vlasů s dobrými výsledky a vysokým přežitím štěpů za méně než 2,50 eura za štěp, je zcela nemožná. Klinika by takto jen přišla o peníze,“ popsali specialisté z Beauty Med.

Nejde přitom jen o kvalitu provedené práce. Britské ministerstvo zahraničí před nedávnem uvedlo, že od ledna 2019 zemřelo v Turecku po podobných zákrocích už 25 britských občanů. Zároveň všechny varovalo především před tamními zákroky na hubnutí prováděnými v Istanbulu a Izmiru. Řada pacientů se totiž po nich potýkala s otravou botulotoxinem, který se používá na zmírnění vrásek.