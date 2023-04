Hory, moře a all inclusive. Tuberkulózní sanatoria byla resorty 19. století

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

„Nemoc je dovolenou chudých,“ napsal kdysi básník Guillaume Apollinaire. Kdybychom vzali v úvahu pouze tuberkulózu, nebyla by to ani tak nadsázka. Za léčením totiž i nižší sociální vrstvy vyrážely do sanatorií, připomínajících dnešní dovolenkové resorty. Někteří se pohodlného života nechtěli vzdát ani po doléčení.